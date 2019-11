Hongkongs Oberstes Gericht hat ein zuvor aufgehobenes Vermummungsverbot bei den Protesten vorläufig wieder in Kraft gesetzt. Das Verbot solle für weitere sieben Tage bis zum 29. November gelten, teilte das Gericht mit. Damit soll die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion die Möglichkeit haben, ihren Einspruch gegen die am Montag angeordnete Aufhebung des Vermummungsverbots zu formulieren. Hongkongs Regierung wollte ursprünglich dafür sorgen, dass das Verbot länger als nur eine Woche wieder gilt.



Die Regierung hatte Anfang Oktober auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit zurückgegriffen und ein Vermummungsverbot verhängt. Sie wollte verhindern, dass Demonstrierende Gesichtsmasken oder Atemschutzgeräte tragen. Ein Verstoß kann mit Haftstrafen bis zu einem Jahr geahndet werden.



Am Montag hatte das Oberste Gericht Hongkongs dieses Vermummungsverbot für verfassungswidrig erklärt. Die Grundrechte der Bürger würden dadurch stärker beschnitten als "vernünftigerweise nötig".



Die Proteste in Hongkong dauern bereits seit mehr als fünf Monaten an. Sie richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei sowie den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger genießen – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik – viele Rechte wie Versammlungs- oder Meinungsfreiheit, um die sie jetzt fürchten. Zuletzt waren die Proteste auch gewalttätiger geworden.



Referendum über Unterstützung der Proteste

Hongkong bereitet sich außerdem auf die ersten Wahlen in der Stadt seit dem Ausbruch der Proteste vor. Zwar verfügen die am Sonntag zur Wahl stehenden Bezirksräte praktisch über keine politische Macht. Die Lokalwahl gilt aber als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Stadt. "Die Wahlen sind ein Referendum der schweigenden Mehrheit der Hongkonger, ob sie noch hinter den Protesten stehen", sagte Professor Willy Lam von der Hongkong-Universität.

Nur jeder vierte Sitz in den 18 Bezirksräten entfällt auf Abgeordnete, die sich dem Demokratielager zuordnen. "Können die Demokraten in die Nähe der 50-Prozent-Marke rücken, wäre das ein riesiger Erfolg für sie", sagte Lam.

Wie die Hongkonger Zeitung South China Morning Post berichtete, plant die Polizei, Einheiten an sämtlichen der mehr als 600 Wahllokale zu stationieren. Am Donnerstag und am Freitag blieb es verhältnismäßig ruhig auf den Straßen. Es kam zu einzelnen Protesten, jedoch zu keinen schwerwiegenden Zusammenstößen mit der Polizei. "Die Bezirksratswahlen sind die demokratischsten Wahlen, die wir in Hongkong haben. Wir müssen sie nutzen, um ein klares Zeichen zu setzen", sagte eine Anhängerin des Demokratielagers.