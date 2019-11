Vor dem Hintergrund anhaltender, teils gewalttätiger Proteste haben die Lokalwahlen in Hongkong mit einer außergewöhnlich hohen Beteiligung begonnen. Bis 13.30 Uhr (Ortszeit) gaben nach offiziellen Angaben bereits 1,5 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bereits neun Stunden vor Schließung der Wahllokale bei etwa 37 Prozent – und damit mehr als doppelt so hoch, wie bei den letzten Bezirkswahlen 2015 zum gleichen Zeitpunkt.



Angesichts der seit mehr als fünf Monaten andauernden Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen. Experten zufolge dürfte die Demokratiebewegung von der hohen Wahlbeteiligung profitieren. Deutliche Zugewinne für ihr Lager könnten signalisieren, dass die Hongkonger trotz der zunehmenden Gewalt weiterhin hinter den Protesten stehen. Bislang haben Abgeordnete, die sich loyal zur chinesischen Autokratie verhalten, rund drei Viertel der Mandate inne.

Bei den Wahlen am Sonntag können mehr als 4,1 Millionen wahlberechtigte Hongkonger über 452 Bezirksratsposten in 18 Bezirken entscheiden. Mehr als 1.000 Kandidaten sind angetreten. Die Auszählung der Stimmen beginnt direkt nach der Schließung der Wahllokale um 22.30 Uhr (15.30 Uhr MEZ). Erste Ergebnisse werden in der Nacht zu Montag (Ortszeit) erwartet.

Keine übermäßige Polizeipräsenz

Die Demokratiebewegung hatte ihre Anhänger vorab zur Stimmabgabe aufgerufen und für den Wahltag ein Aussetzen der Proteste gegen die pekingtreue Regierung angekündigt. In Einträgen im Online-Netzwerk LiHKG riefen prodemokratische Nutzer dazu auf, den Urnengang nicht zu gefährden. Vor den Wahllokalen und auf den Straßen der Stadt waren Polizisten stationiert, die Polizeipräsenz war aber nicht übermäßig stark. Auch Regierungschefin Carrie Lam und der studentische Aktivist Joshua Wong, der selbst nicht kandidieren durfte, gaben ihre Stimme ab.

Gewählt werden 452 Stadträte in 18 Bezirken. Entsprechend des verworrenen, von Peking vorgegebenen Wahlsystems, können Sitze im Stadtrat zu insgesamt 117 Stimmen im Wahlkomitee führen. Dieses wiederum bestimmt den Hongkonger Regierungschef.

Die Proteste gegen die pekingtreue Regierung in Hongkong hatten im Juni begonnen. Sie richteten sich zunächst gegen ein geplantes Gesetz, das erstmals auch Auslieferungen aus der Sonderverwaltungszone nach Festland-China ermöglicht hätte. Inzwischen fordert die Protestbewegung umfassende demokratische Reformen und die Absetzung der prochinesischen Regierung in der Millionenmetropole. Bei den Protestaktionen gibt es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.