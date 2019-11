Ein früherer britischer Konsulatsmitarbeiter in Hongkong hat Chinas Geheimdiensten vorgeworfen, ihn gefoltert zu haben. Er sei geschlagen, gefesselt und tagelang verhört worden, um an Informationen über Initiatoren der Proteste in Hongkong zu gelangen, sagte Simon Cheng dem Wall Street Journal und dem britischen Sender BBC. Der Hongkonger sagte dem Wall Street Journal zudem, er sei wiederholt gefragt worden, welche Rolle Großbritannien bei der Entstehung der Proteste gehabt habe.

Den Berichten zufolge bestellte Großbritannien wegen des Falls den chinesischen Botschafter ein. "Wir sind empört über die schändliche Misshandlung, mit der Herr Cheng während seiner Haft auf dem chinesischen Festland konfrontiert war", sagte der britische Außenminister Dominic Raab der BBC. Man erwarte von den chinesischen Behörden, den Fall zu überprüfen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zur ziehen.



China hatte im August bestätigt, Cheng während eines Aufenthalts in der chinesischen Stadt Shenzhen festgenommen zu haben. Er habe Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verletzt und befinde sich für 15 Tage in "Administrativhaft", teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums damals mit. Auf Anfragen des Wall Street Journal und der BBC zu den nun erhobenen Foltervorwürfen reagierte die chinesische Regierung bislang nicht.

Cheng sammelte Informationen zu Protesten

Cheng habe in dem Verhör die Passwörter für sein Telefon und seine Social-Media-Konten angegeben und zwei britische Konsulatsmitarbeiter genannt, von denen er glaubte, sie seien mit Militär und Nachrichtendienst verbunden, berichtete das Wall Street Journal weiter. Er habe das Gefühl gehabt, über seine Erfahrungen sprechen zu müssen, obwohl die chinesische Polizei ihn vor Konsequenzen gewarnt habe, sagte der 29-Jährige dem Bericht zufolge.

Dem BBC-Bericht zufolge arbeitete Cheng rund zwei Jahre für die britische Regierung. Mit Beginn der Proteste in Hongkong habe er sich dazu bereit erklärt, die Bewegung zu beobachten und Informationen zu sammeln. Dies sei ihm leichtgefallen, da er die Demokratiebewegung unterstütze. Es sei jedoch in keiner Weise seine Aufgabe gewesen, die Ereignisse zu lenken.

In der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong gibt es seit sechs Monaten Massenproteste. Immer häufiger kommt es zu Gewalt. Die Proteste richteten sich zunächst gegen ein geplantes Gesetz, das erstmals auch Auslieferungen nach China ermöglicht hätte. Inzwischen fordert die Protestbewegung umfassende demokratische Reformen und die Absetzung der prochinesischen Regierung in Hongkong.