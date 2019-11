Dies sind bittere Zeiten für Sozialdemokraten nicht nur in Labourland. Seit ihren glorreichen Tagen unter Brandt, Schmidt und Schröder hat sich der Stimmenanteil der SPD gedrittelt. Frankreichs Sozialdemokraten holten in der Präsidentschaftswahl 2017 gerade mal sechs Prozent. Am 15. Dezember wählt Großbritannien und die Tories liegen zwölf Punkte vor Labour. Überall winkt Mitte-links mit dem Füllhorn des Staates: mehr Rente, weniger Lebensarbeitszeit, rauf mit dem Mindestlohn und her mit dem Grundeinkommen, kostenlose Kitas für alle. Die SPD will nun das Kindergeld auf elf Milliarden hochfahren. Bloß: Es funktioniert nicht, wie das Wahlverhalten der einstigen Getreuen zeigt.

Warum nicht, illustriert der Wahlbezirk Great Grimsby in der englischen Provinz, den das Magazin The Economist durchleuchtet hat. Eine Labour-Hochburg seit 74 Jahren, wird der Wahlkreis in zwei Wochen höchstwahrscheinlich an die Tories fallen. Eigentlich dürfte er das nicht, sind doch die Bedingungen geradezu ideal für Labour. Die Küstenstadt Grimsby beherbergte einst die größte Fischereiflotte der Welt; jetzt sitzen die arbeitslosen Fischer schon frühmorgens im Pub. Hafen und Gebäude verfallen. Hier müsste der Sozialist Jeremy Corbyn mit großherzigen Wahlgeschenken (vulgo: Staatsknete) haushoch gegen Boris Johnson gewinnen. Doch liegt Labour um 13 Punkte hinter den Konservativen zurück.

Warum? Boris ist der Brexit-Mann und in Grimsby haben 2016 sieben von zehn gegen den EU-Verbleib gestimmt. Sie kreiden Brüssel den Niedergang an, schon wegen der Fischereiquoten, die den Ertrag dezimiert haben. Doch geht es um mehr als Mammon. Es geht um Nationalstolz und Identität. Der Feind ist die arrogante "gesichtslose Bürokratie" im fernen Brüssel, der das Schicksal Grimsbys egal sei – so sieht es die Mehrheit in Grimsby. Und dann noch die Einwanderung aus Osteuropa seit 2004. Also "take back control" und raus aus der EU, koste es, was es wolle! Der windige Jeremy Corbyn, der weder Ja noch Nein zum Brexit über die Lippen bringt, kommt dagegen mit seinen Klassenkampfparolen nicht an.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Einst die Stimme des "kleinen Mannes", sind Sozialdemokraten von Deutschland über England bis Frankreich, dazu die Demokraten in Amerika, zu großstädtischen Eliten mutiert (oder werden so gesehen): mit hohem Bildungsgrad, gesichertem Einkommen und kulturellem Hoheitsanspruch. Sie mögen zwar "Reichensteuern" predigen, aber ihr Herz gehört nicht den "Blaumännern", sondern der Klimarettung und korrekten Sprache, den favorisierten Minderheiten und offenen Grenzen. Just hier haben Multimilliardäre wie Trump und Eton-Absolventen wie Johnson ihre profitablen Claims abgesteckt. Bäumchen wechsele dich: Wo im 20. Jahrhundert links und halblinks stimmenträchtige Klassenpolitik betrieben, punkten jetzt die Populisten, die Volkstribune im konservativen Gewand.

Dass ihnen dabei die "Abgehängten" und "Bedauernswerten" (Hillary Clinton) auf den Leim gingen, ist eine zum Klischee geronnene Weisheit, die nicht greift. Wieso will die Hälfte der Amerikaner 2020 für Trump votieren, wenn der gegen Linksausleger wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders antritt – trotz Impeachment? Oder warum könnten bis zu 45 Prozent der Briten für Johnson stimmen, wie manche Umfragen andeuten? Die können nicht alle "abgehängt" sein. Überdies besagen hiesige Analysen, dass sogar AfD-Fans bessergestellt und -gebildet sind als der deutsche Durchschnitt.