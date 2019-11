Vielleicht fiel der wichtigste Satz erst nach knapp zwei Stunden. Gordon Sondland, US-Botschafter bei der Europäischen Union war am Mittwochvormittag vor den Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses getreten, um im Rahmen der Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump auszusagen. "Ich habe niemals von Präsident Trump persönlich gehört, dass die Hilfe an die Bekanntgabe von Ermittlungen geknüpft ist", sagte Sondland da. Er meinte die Auszahlung von Militärhilfen an die Ukraine. Und enttäuschte vermutlich die Hoffnungen vieler Demokraten, den Präsidenten endlich direkt mit der Ukraine-Affäre in Verbindung bringen zu können. Sondland sollte ihr wichtigster Zeuge sein.

Aber Sondlands Ausführungen belasten den Präsidenten nicht so deutlich, wie aus den Schilderungen anderer bisher angehörter Zeugen zu erwarten gewesen wäre. Der 62-Jährige spielte offenbar eine wichtige Rolle als Übermittler von Trumps Forderungen an die ukrainische Regierung und soll sich eng mit dem US-Präsidenten abgestimmt haben. Und tatsächlich sagte der Diplomat in seinem Eingangsstatement, dass es ein Quidproquo mit der Ukraine gegeben habe. Trump habe eine Einladung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj ins Weiße Haus an die Aufnahme der Ermittlungen gegen die Bidens geknüpft. Doch als Quelle für diese Information nennt er nur Trumps Anwalt Rudy Giuliani.

Giuliani habe Sondland mitgeteilt, "dass Trump ein öffentliches Bekenntnis von Präsident Selenskyj will, in dem er sich zu Ermittlungen gegen Burisma und in Bezug auf die Wahl 2016 bekennt." Bei dem Hinweis auf die Wahl geht es um die Frage, ob die Ukraine zugunsten der Demokraten in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingegriffen habe. Laut Sondland hat Giuliani den Willen des Präsidenten ausgeführt. Doch diese Information stammt, wie so häufig in den bisherigen Anhörungen, nur aus zweiter Hand. Wenn also Sondland die Wahrheit sagt, ist es dennoch möglich, dass Giuliani log und den versuchten Tauschhandel mit der Ukraine eigenverantwortlich orchestrierte.



Aussage gegen Aussage

Es war der vierte Tag der öffentlichen Anhörungen vor dem Parlament. Donald Trump wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Er soll die Regierung in Kiew dazu genötigt haben, Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzunehmen, der fünf Jahre lang im Aufsichtsrat des ukrainischen Energieunternehmens Burisma saß. Der US-Präsident, so der Vorwurf, soll die Auszahlung von 391 Millionen Dollar Militärhilfe an die Aufnahme der Ermittlungen geknüpft haben. Wegen dieser Vergehen prüfen die Demokraten, ob sie im Repräsentantenhaus formal ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten in Gang setzen wollen.

Was die Militärhilfen betrifft, habe Trump ihm nie mitgeteilt, dass deren Auszahlung von den Ermittlungen abhängig sei, sagte Sondland. Er sei nur selbst zu dem Schluss gekommen, dass es so sein müsste. Den Namen Biden habe Trump gegenüber Sondland ebenfalls nie in diesem Zusammenhang erwähnt. Auch will er sich nicht daran erinnern, den Namen Biden in einem Gespräch mit David Holmes erwähnt zu haben. Holmes ist ein Mitarbeiter US-Botschaft in Kiew, er hatte vergangenen Freitag ausgesagt, im Juli ein Gespräch zwischen Trump und Sondland mitangehört zu haben. Im Anschluss habe Sondland gesagt, dass der US-Präsident sich nicht für die Ukraine interessiere, sondern für die Bidens.

Sondland bestätigt die Aussage Holmes nur teilweise. Zwar hätten Trump und er über Ermittlungen gesprochen, er habe aber "keine Erinnerungen daran, den Vizepräsidenten oder seinen Sohn erwähnt zu haben", sagte Sondland. Weder während des Anrufs noch danach. Nun steht also Aussage gegen Aussage.