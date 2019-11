Die wenigsten Amerikanerinnen und Amerikaner werden das alles gelesen haben: Über Tausende Seiten erstrecken sich die Protokolle der bisherigen Impeachment-Anhörungen im US-Repräsentantenhaus. In der Substanz ist vieles bereits publik geworden, was die Demokraten mit ihrer Untersuchung in drei Ausschüssen von mehr als einem Dutzend hochrangiger Zeuginnen und Zeugen hinter verschlossenen Türen erfahren haben (und mit ihnen die Republikaner). Inzwischen liegen nicht nur die aufschlussreichen Eingangsstatements der befragten Regierungsmitarbeiter vor, auch die kompletten Mitschriften der meisten Sitzungen, die in einigen Fällen bis zu zehn Stunden dauerten, sind für jedermann einzusehen. Viele werden sich die Mühe nicht machen wollen.

Seit grob zwei Monaten prüfen die Demokraten nun, ob die Ukraine-Affäre zur Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump führen soll. Längst sprechen die Fakten dafür, dass es so kommen wird. Und ab diesem Mittwoch werden die schmutzigen Details mehr Amerikaner denn je erreichen: Die Fragen und Antworten verhallen nicht mehr im abhörsicheren Keller des Kapitols, die Anhörungen erfolgen vor aller Augen, unzählige TV-Sender werden live übertragen und berichten. Es wird ein grandioses Spektakel, das vor allem darauf zielt, die Mehrheit der Öffentlichkeit vom Machtmissbrauch des Präsidenten zu überzeugen – die Demokraten glauben, dafür alles beisammen zu haben.

1973 hat es genau so funktioniert, als die Amerikanerinnen und Amerikaner millionenfach vor den Fernsehgeräten hingen und alles über die kriminellen Machenschaften ihres Präsidenten erfuhren: Die Watergate-Anhörungen im Senat hatten Einschaltquoten, die auch den Reality-Entertainer Trump nicht kalt lassen können; Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zumindest Teile der Übertragungen verfolgten. Am Ende wussten sie, was Richard Nixon getan hat, und der wusste, dass ihn das sein Amt kosten würde – er trat freiwillig ab. Die Show von 2019 allerdings steht in Konkurrenz zu dem Spektakel, das die alle Normen sprengende Amtsführung des heutigen Präsidenten ohnehin täglich darstellt. Und die tatsächlich wenig daran geändert hat, wie sehr sich Trump auf seine Basis blindgläubiger Anhängerinnen und Anhänger und seine schamlosen Unterstützer aus den Reihen der Republikaner verlassen kann.

Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Die Ukraine-Affäre könnte den US-Präsidenten das Amt kosten. Oder? Wie es zu dem Skandal kam und wie das Amtsenthebungsverfahren ablaufen würde, erklärt Rieke Havertz im Video.

"Read the Transcript"

Die meisten Zeuginnen und Zeugen, die nun für die Kameras sprechen, sind bereits nicht öffentlich angehört worden. Sie stellen sich nun denselben Leuten, die weitgehend dieselben Fragen haben werden. Was in den kommenden Wochen im Fernsehen läuft, ist also inhaltlich absehbar. Die Zeugen habe ja die Vorwürfe im Kern bereits bestätigt, die ein Whistleblower mit seiner internen Beschwerde aufgebracht hat: Trump wollte die ukrainische Regierung dazu nötigen, haltlose Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden voranzutreiben; er wollte auch seine Verschwörungstheorie gestützt sehen, die Demokraten hätten 2016 mit der Ukraine gemeinsame Sache gemacht, um die eigentlich unnötigen Russland-Ermittlungen gegen Trump und seine Leute auszulösen.

Kurz: Der US-Präsident missbrauchte seine Macht, um die Regierung eines anderen Landes für eine Einflussnahme auf die Wahl 2020 zu instrumentalisieren, indem er ihr eine Schmutzkampagne gegen seine innenpolitischen Gegner abpresste. Denn auch das ist deutlich geworden: Die ukrainische Regierung wusste, warum Trump die vom Kongress budgetierte Militärhilfe blockieren ließ und was sie tun musste, um von den Amerikanern zu bekommen, was zugesagt war und so dringend gebraucht wurde angesichts russischer Aggression – ihr blieb kaum eine Wahl.

Trumps derzeit liebste Antwort auf jede neue belastende Enthüllung ist so einfach, dass die unbelehrbaren Anhängerinnen und Anhänger des US-Präsidenten sie inzwischen stolz auf T-Shirts tragen: "Read the Transcript" – lest einfach die Mitschrift des Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und alle Vorwürfe haben sich erledigt, das ist in etwa die Botschaft. Mit der Wahrheit hat das wenig zu tun.