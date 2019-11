Die frühere Russlandberaterin des Weißen Hauses, Fiona Hill, hat in der Ukraine-Affäre vor Falschdarstellungen der Republikaner gewarnt. Es sei eine "erfundene Erzählung", dass die Ukraine sich in die US-Wahlen 2016 eingemischt habe, sagte Hill in ihrer vorbereiteten Zeugenaussage für die Anhörung im Repräsentantenhaus. Diese sei von russischen Geheimdiensten "verbrochen und verbreitet" worden. Die Schlussfolgerung der US-Geheimdienste, dass die Einmischung 2016 aus Russland gekommen sei, stehe außer Frage.



Hill hat im Weißen Haus für den damaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton gearbeitet. Sie wies darauf hin, sie sei eine unparteiische Außenpolitikexpertin und lehne es ab, sich für den Versuch einspannen zu lassen, die ukrainische Regierung zur Kontrahentin der USA zu erklären. "Ich möchte Sie bitten, keine politisch motivierten Unwahrheiten zu propagieren, die so klar russische Interessen fördern", sagte sie.



Innenpolitischer Streit dürfe der Verteidigung gegen fremde Mächte nicht im Wege stehen, "die uns wirklich schaden wollen". Falls der Präsident oder jemand anderes die nationale Sicherheit des Landes behindere oder untergrabe, um innenpolitische Angelegenheiten voranzutreiben, sollten sich die Abgeordneten dafür interessieren, sagte Hill.

Die Demokraten wollen mit den Befragungen im Repräsentantenhaus klären, ob Donald Trump versucht hat, seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen zu drängen, die ihm im Wahlkampf von Nutzen sein können. Sie werfen dem Präsidenten vor, sein Amt missbraucht zu haben. Konkret geht es um Trumps Wunsch nach Ermittlungen gegen den Sohn seines Widersachers Joe Biden. Es besteht der Verdacht, dass Trump geplante Militärhilfe für die Ukraine als Druckmittel einsetzte.