In den Ermittlungen um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat der US-Botschafter bei der Europäischen Union seine Zeugenaussage revidiert. Das berichten mehrere US-Medien und veröffentlichten angebliche Auszüge der Befragung von Gordon Sondland. Er habe demnach einem hochrangigen ukrainischen Beamten gesagt, dass die Ukraine wahrscheinlich keine militärische Unterstützung von den USA erhalten würde, bis sie öffentlich Ermittlungen einleitete, die Trumps Anwalt Rudy Giuliani verlangte, sagte Sondland demnach.

Ihm sei klar gewesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Trumps Dringen auf Ermittlungen zu den Ukraine-Geschäften von seinem innenpolitischem Rivalen Joe Biden und zurückgehaltenen US-Hilfen für die Ukraine gegeben haben muss, sagte Sondland einer Zusammenfassung seiner Aussage zufolge. Eine andere glaubhafte Erklärung gebe es nicht. Ursprünglich hatte Sondland gesagt, ihm sei keine Verbindung bewusstgewesen. In der Zwischenzeit hätten Aussagen anderer Diplomaten seiner Erinerung auf die Sprünge geholfen.

Den Wunsch nach Ermittlungen brachte Trump im Sommer auch in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Sprache und verknüpfte sie mit einer etwaigen Ermittlung gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden. Dies ist der Anlass für die Vorermittlungen und das Trump drohende Amtsenthebungsverfahren.



Vergangenen Monat hatte Sondland der New York Times zufolge ausgesagt, dass er nur das wiederholt habe, was Trump ihm gesagt habe: Dass es kein Quid pro quo gebe. Die Frage danach, ob er dem Präsidenten geglaubt habe, habe er demnach offen gelassen.

Stabschef Mick Mulvaney vorgeladen

Im Zuge der Untersuchung hat die Opposition auch den Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, zur Zeugenaussage vorgeladen. Mulvaney wurde in einem am Dienstag veröffentlichen Schreiben dreier Ausschussvorsitzender dazu aufgefordert, am Freitag vor den Gremien zu erscheinen. Dass er der Aufforderung nachkommt, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Die Ausschussvorsitzenden begründeten die jetzige Vorladung Mulvaneys damit, dass dieser über "substanzielles Wissen aus erster Hand" über den auf die Ukraine ausgeübten Druck verfüge. Die bisherigen Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Stabschef möglicherweise direkt daran beteiligt gewesen sei, eine Militärhilfe im Volumen von fast 400 Millionen Dollar (361 Millionen Euro) als Hebel gegen die Ukraine einzusetzen, um die gewünschten Ermittlungen zu erreichen. Die vom Kongress bewilligte Hilfe war in diesem Jahr monatelang zurückgehalten worden, ohne dass die Regierung dafür öffentlich einen Grund genannt hatte.