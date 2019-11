Deutschland und Indien wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Das vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der indische Ministerpräsident Narendra Modi bei einem Treffen in Neu-Delhi. "Es gibt den festen Willen, in Indien als wachsendem Markt mit dabei zu sein", sagte Merkel nach der fünften deutsch-indischen Regierungskonsultation. Deutschland wolle gerne an großen Infrastrukturprojekten beteiligt werden.



Die Regierungen beider Länder verabschiedeten 22 Vereinbarungen unter anderem eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Bahnsektor. Deutsche Firmen wollen hier bei der Planung und Ausrüstung zum Zuge kommen. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat in Indien gerade erst einen Großauftrag der Billig-Flieger IndiGo erhalten. Die größte Fluggesellschaft Indiens bestellte insgesamt 300 Maschinen der A320-Reihe.

Die EU versucht seit Jahren, ein Freihandelsabkommen mit Indien auszuhandeln. Die Kanzlerin sagte, die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder könnten noch intensiver sein. Zwischen beiden Ländern könne es eine Win-win-Situation in vielen Bereichen geben. Deutschland ist der größte Handelspartner Indiens in der Europäischen Union. Für Deutschland wiederum steht Indien als Handelspartner auf Platz 26. Das bilaterale Handelsvolumen betrug im vergangenen Jahr 18,2 Milliarden Euro.



Deutschland und Indien wollen auch bei Digitalisierung, Klimaschutz und erneuerbare Energien enger Zusammenarbeiten als bisher. Indien habe gerade im Bereich der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz ein großes Potenzial, sagte Merkel. Modi äußerte sich zufrieden über die weitreichende strategische Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Hochtechnologie. Man wolle Deutschland als Partner im Umweltbereich, aber auch im Verteidigungsbereich.



Merkel besucht Gedenkstätte Gandhis

Merkel wird begleitet von Außenminister Heiko Maas (SPD), Agrarministerin Julia Klöckner, Forschungsministerin Anja Karliczek, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (alle CDU) sowie acht Staatssekretären. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird nach seinem Unfall am Dienstag von einem Staatssekretär vertreten. Auch eine Wirtschaftsdelegation ist in Indien dabei.

Merkel hatte zuvor bei einer Gedenkzeremonie für den gewaltfreien Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi einen Kranz niederlegen. Am Nachmittag war ein gemeinsamer Besuch der Kanzlerin mit Modi in der Gedenkstätte Gandhi Smriti geplant. Dort hatte Gandhi zuletzt gewohnt, bevor er 1948 von einem Hindu-Extremisten erschossen wurde. Am 2. Oktober war der 150. Jahrestag von Gandhis Geburtstag.



Lage in Kaschmir

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Merkel werde bei ihrem Besuch in Indien auch ihre Unterstützung für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte zum Ausdruck bringen.

Die Kanzlerin will sich unter anderem mit jungen indischen Frauen treffen. In Indien werden Frauen immer wieder Opfer sexueller Gewalt oder von sogenannten Mitgift-Morden. Dabei töten Ehemänner ihre Frauen oft durch Verbrennen, weil deren Mitgift nicht den Erwartungen des Mannes und seiner Familie entspricht.

Mit Blick auf den Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan sagte Regierungssprecher Seibert, Deutschland werbe für eine friedliche Konfliktlösung auf diplomatischem Weg. Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indiens und der Trennung in Indien und Pakistan 1947 streiten die beiden Länder um die Herrschaft über Kaschmir. Sie führten deshalb bereits zwei Kriege.