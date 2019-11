Die Bilder erstickender Fische im südspanischen Mar Menor verbreiteten sich vor ein paar Wochen überall im Land. Mit gespreizten Kiemen sprangen sie, nach Sauerstoff schnappend, massenhaft an den Strand und verendeten dort. Rasch fanden Lokalpolitiker einen Schuldigen: la gota fría, der kalte Tropf. Meteorologen sprechen von Kaltlufttropfen. Das Phänomen verursacht sintflutartigen Starkregen, der immer häufiger zum Ende des Sommers in Spanien auftritt. Das Regenwasser mischt sich mit dem Erdboden und fließt ins Meer, wo die Fische nicht mehr atmen können. Mitte September ertranken auch sieben Menschen bei den Überflutungen, die Hunderte Millionen Euro an Schäden anrichteten.

Das Beispiel illustriert: Spanien ist wie kaum ein anderes europäisches Land schon jetzt betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels. Der Meeresspiegel steigt, der Süden vertrocknet, Waldbrände nehmen zu, extreme Wetterlagen werden häufiger. In der Politik spielen Umweltthemen bislang allerdings kaum eine Rolle. Dennoch könnte bei der Wahl am Sonntag erstmals ein grünes Bündnis ins Parlament einziehen. Der Klimawandel bringt Bewegung in die Parteienlandschaft.

Ende Oktober versetzte der kalte Tropf nicht nur die Fische in Aufruhr: Nach dem Umweltdesaster protestierten 50.000 Menschen auf den Straßen von Cartagena. Für die Stadt am Mar Menor mit 200.000 Einwohnern war das eine überraschend große Zahl, Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion sind in Spanien noch eher unbedeutend. "Das kluge Meer wirft uns unsere Dummheit ins Gesicht", sprach die Agraringenieurin Celia Mora über Lautsprecher zu den Demonstranten: "Das Wasser wird schmutzig und erstickend, der Tod rauscht um unsere Füße." Die untätigen Politiker hätten kein Interesse an Umweltschutz, beschwerten sich die Aktivisten. Am Sonntag könnte sich das ändern, dafür will Íñigo Errejón sorgen, der zuvor eine der prominenten Figuren der linkspopulistischen Bewegung Podemos war.



"Zuerst das Land, dann das linke Lager und danach wir"

Bekannt wurde Errejón als innerparteilicher Gegner des Podemos-Chefs Pablo Iglesias. In Spanien scherzt man über das kindliche Gesicht des 35-jährigen Errejón. Doch "das Kind" – wie manche Journalisten ihn nennen – hat sich von den Linken emanzipiert. Er hat eine eigene Partei gegründet, Más País ("Mehr Land"), die im Bündnis mit der bisher erfolglosen grünen Partei Equo und kleinen regionalen Parteien zur Wahl steht. Errejón testete das Experiment im vergangenen Mai bei der Regionalwahl in Madrid. Und er bekam 15 Prozent der Stimmen, dreimal so viele wie Podemos. Jetzt versucht Errejón den Sprung ins Nationalparlament, nachdem der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez mangels einer Regierungsmehrheit eine Neuwahl ausrufen musste. Das Bündnis stellt sich nur in den bevölkerungsreichsten Provinzen Spaniens zur Wahl, wo es viele Sitze zu holen gibt, um dem linken Lager durch die Konkurrenz nicht zu schaden. "Zuerst das Land, dann das linke Lager und danach wir", sagte Errejón in einem Gespräch mit Journalisten.

Die Realität des Klimawandels müsste einem grünen Bündnis eigentlich gute Chancen verschaffen. Laut dem spanischen Umweltministerium könnten in diesem Jahrhundert drei Viertel des Landes zur Wüste werden. Viele Strände werden verschwinden, Experten der Organisation Climate Central rechnen bis 2100 mit einem Anstieg des Meeresspiegels von 0,5 bis 2 Metern. Madrid wird in 30 Jahren ähnliche Temperaturen wie Marrakesch erleben, sagen Wissenschaftler der ETZ Zürich. Schon jetzt dauert der Sommer fünf Wochen länger als in den Achtzigerjahren, warnt der spanische Wetterdienst. Im Süden des Landes sind 45 Grad keine Seltenheit mehr, auch Waldbrände werden dadurch häufiger. Und nicht zuletzt: Mit steigenden Temperaturen werden viele Afrikaner ihre Heimat verlassen und den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wagen. Sie werden zu Klimaflüchtlingen, ein perfektes Feindbild für die erstarkenden Rechtspopulisten der Partei Vox.

"Ungleichheit zwischen politischem Angebot und Nachfrage"

Trotz der drohenden Umweltdebakel ist das ökologische Bewusstsein der Spanierinnen und Spanier aber eher gering. So fördert der Staat das Bauwesen und den Massentourismus mit Steuererleichterungen, viel zu nah am Meer werden Wohnhäuser und Hotels gebaut. Landwirte in trockenen Regionen investieren in bewässerte Landwirtschaft und benutzen oft illegale Brunnen, andernorts vernichten sie Ökosysteme mit Monokulturen. Ungeklärte Abwässer enden oft in den Flüssen. Man fährt gern Auto, die neuen Schnellzüge sind vielen Menschen zu teuer. Nur ein Drittel des Abfalls wird wiederverwertet, in Deutschland ist die Quote doppelt so hoch. Etwas besser sieht es mit den erneuerbaren Energien aus: Mit 40 Prozent des gesamten Verbrauchs erreicht man fast deutsche Werte.

Und doch gibt es Potenzial für eine grüne Bewegung, das hat Errejón erkannt. In Umfragen sagen fast alle Spanierinnen und Spanier, dass die Menschen den Klimawandel verursachen. Und jeder erlebt die immer heißeren Sommer, die immer häufigeren Dürren und immer stärkeren Unwetter. Der spanische Politologe Guillem Vidal vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin (WZB) erklärt es im Gespräch mit ZEIT ONLINE so: "Als in den Siebzigern in Europa die grüne Bewegung größer wurde, musste man sich in Spanien erst mal eine Demokratie schaffen." Im vergangenen Jahrzehnt hätten die Menschen auch mit der schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen gehabt, ihre Sorgen seien vor allem ökonomisch gewesen. In jüngster Zeit hätten sich die Sozialdemokraten zudem zumindest ansatzweise grün präsentiert. In Spanien gebe es trotzdem "eine Ungleichheit zwischen politischem Angebot und Nachfrage", sagt Vidal, der deswegen genug Potenzial für eine grüne Partei sieht.