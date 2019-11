Aufgrund der anhaltenden Blockade des Internets im Iran hat die US-Regierung Sanktionen gegen den iranischen Kommunikationsminister Mohammed-Dschawad Asari-Dschahromi verhängt. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, soll etwaiger Besitz des Ministers in den USA eingefroren werden, zudem seien Geschäfte mit ihm untersagt. "Irans Anführer wissen, dass ein freies und offenes Internet ihre Illegitimität offenbart", sagte Finanzminister Steven Mnuchin. Demnach habe Asari-Dschahromi die repressive Internetzensur vorangetrieben und sei seit seinem Amtsantritt 2017 auch an der Überwachung von Oppositionellen beteiligt gewesen.

Wegen landesweiter Proteste gegen höhere Benzinpreise hatte der Nationale Sicherheitsrat des Iran am vergangenen Samstag das Internet gesperrt. Damit sollte verhindert werden, dass Informationen, Bilder und Videos von den Protesten verbreitet werden. Mehr als 80 Millionen Menschen konnten fünf Tage lang weder E-Mails senden oder empfangen noch auf Kurznachrichtendienste oder Google-Suchen zugreifen. Die Arbeit der Medien wurde durch die Sperre ebenfalls enorm beeinträchtigt.

Auch nach Aufhebung der Sperre gab es am Freitag weiterhin schwere Internetstörungen. So sollen zwar nach Angaben eines privaten IT-Unternehmens sowie mehrerer Nutzerinnen und Nutzer einige ADSL-Anschlüsse wieder funktionieren und zumindest der Zugang zu Mails und Kurznachrichtendiensten sowie zu Google-Suchen wieder möglich sein, aber viele andere Websites seien weiterhin blockiert. Besonders die LTE-Anschlüsse, die die Mehrheit der 80 Millionen Iraner auf ihren Handys haben, funktionieren weiterhin nicht. Damit haben de facto Millionen von Menschen weiterhin kein Internet. Die Freigabe des Internets sei nach Angaben der IT-Experten "limitiert und selektiert".

Auch Minister Asari-Dschahromi bestätigte, dass das Internet derzeit nur teilweise und nur in einigen Teilen des Landes wieder funktioniere. Sein Ministerium versuche jedoch umgehend, alle Verbindungen wieder zu normalisieren. Einen Zeitraum nannte er aber nicht.

Trump: Internetsperre zeigt Instabilität von Irans Regierung

US-Präsident Donald Trump wertete die Internetsperre als Beleg für eine Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse im Iran. Die dortige Regierung sei "so instabil", dass sie auf diese Weise die Verbreitung von Informationen über die "enorme Gewalt" in dem Land unterbinden wolle, twitterte Trump am Donnerstag.

Die USA forderten die Iranerinnen und Iraner zur Übermittlung von Videos über Vergehen der Regierung in Teheran auf. Wenn das Internet wiederhergestellt sei und Videos vom Vorgehen der Sicherheitskräfte geschickt werden könnten, "werden die USA die Misshandlungen aufdecken und sanktionieren", twitterte Außenminister Mike Pompeo. Er drohte dem Iran mit weiteren Sanktionen.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schätzt die Zahl der Getöteten während der Unruhen und des anschließenden Durchgreifens der Sicherheitskräfte auf mindestens 106. Ein Büro der Vereinten Nationen teilte mit, dass eine deutlich höhere Zahl befürchtet wird.

Seit US-Präsident Trump im Mai 2018 das internationale Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms aufgekündigt hat, haben sich die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran stark verschlechtert. Seither hat die US-Regierung die Wirtschaftssanktionen gegen das Land sukzessive verschärft. Trump beschreibt den Iran regelmäßig als Hauptquelle von Gewalt und Instabilität im Nahen Osten.