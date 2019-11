Nach anhaltenden Protesten hat der irakische Regierungschef Adel Abdul Mahdi sein Land zu einer "Rückkehr zur Normalität" aufgerufen. Straßensperren müssten aufgehoben und Märkte, Fabriken, Schulen und Universitäten wieder geöffnet werden, sagte der Ministerpräsident. Bereits jetzt hätten die Proteste die Ölwirtschaft des Landes Milliarden Dollar gekostet.

Zehntausende hatten sich in den vergangenen Tagen am Tahrir-Platz in der Hauptstadt Bagdad und im Süden des Landes versammelt und gegen die Regierung protestiert. Die Demonstrierenden kritisieren die hohe Arbeitslosigkeit, die schlechte Infrastruktur, mangelhafte öffentliche Dienstleistungen und wiederkehrende Stromausfälle. Zudem werfen sie der Regierung vor, den Ölreichtum des Landes zu verschwenden und bestechlich zu sein.



Auch verlangen sie einen Umbau des politischen Systems, das nach der US-geführten Invasion 2003 eingeführt worden war. So wird im Irak zwar regelmäßig gewählt, das System jedoch zugleich von sektiererischen Parteien dominiert, von denen viele unter iranischem Einfluss stehen.

Proteste halten an

Die Protestierenden blockierten erneut mehrere Straßen in Bagdad, um die Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Sie zündeten Reifen an, rollten Stacheldraht aus und hielten ein Banner mit der Aufschrift hoch: "Straßen auf Anordnung des Volkes gesperrt". Dabei kopierten sie offenbar Protestformen aus dem Libanon, wo ebenfalls Straßen blockiert wurden. Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist unter dem Eindruck der Proteste mittlerweile zurückgetreten ist.

Vergangene Woche hatte eine zweite Protestwelle im Irak eingesetzt. Zuvor war es bereits Anfang Oktober zu Demonstrationen und teils gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Mindestens 256 Menschen wurden seither getötet, Tausende Menschen verletzt.