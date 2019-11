Die irakische Regierung hat angesichts der anhaltenden Unruhen einen Krisenstab des Militärs eingerichtet. Die Militärführung teilte mit, auf Anordnung von Regierungschef Adel Abdel Mahdi seien mehrere Militärkommandeure in den Krisenstab berufen worden, um in südlichen Provinzen des Landes "Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen". Sie hätten den Auftrag, den dortigen Gouverneuren zur Seite zu stehen und die Sicherheitskräfte und Soldaten vor Ort zu "kontrollieren".

Mindestens 13 Menschen wurden bei erneuten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden getötet. Sie seien erschossen worden, als Sicherheitskräfte in der Stadt Nassirijah zwei besetzte Brücken geräumt hätten, hieß es in Sicherheitskreisen und von Ärzten. Etwa 50 weitere Demonstranten, die die Brücken blockierten, seien verletzt worden. Im Zuge der Unruhe verhängten die Behörden eine Ausgangssperre für die Stadt.

Zuvor waren zwei Menschen bei Protesten in Nadschef gestorben – etwa 20 wurden verletzt. Demonstrierende hatten in der südirakischen Stadt das iranische Konsulat in Brand gesteckt. Die Regierungen des Iraks und Irans hatten den Angriff verurteilt. Die iranische Regierung forderte die des Iraks auf, "verantwortlich, stark und effektiv" zu reagieren.

Nadschaf - Iranisches Konsulat in Brand gesteckt Im Zuge der anhaltenden Proteste wurde in der südirakischen Stadt Nadschaf das iranische Konsulat angezündet. Die Regierung verurteilte den Angriff der Demonstrierenden. © Foto: Haidar Hamdani/AFP via Getty Images

Seit Beginn der Proteste vor etwa zwei Monaten wurden bereits mehr als 360 Menschen getötet und 15.000 verletzt. Menschenrechtsorganisationen werfen den irakischen Sicherheitskräften vor, mit übergroßer Härte gegen die Demonstrierenden vorzugehen. Laut UN-Angaben starben allein 20 Menschen durch Tränengasgranaten, die von den Einsatzkräften direkt auf die Demonstranten abgefeuert wurden.

Die Demonstrationen richten sich gegen Korruption, Misswirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit. Neben dem Rücktritt von Regierungschef Abdel Mahdi fordern die Protestteilnehmer auch eine grundlegende Form des Regierungssystems. Zudem kritisieren sie einen zunehmenden Einfluss durch den Iran auf die Regierung in Bagdad.