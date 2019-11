Das iranische Regime hat nach Angaben der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) die Kontrolle im Land vollständig zurückgewonnen. Ein Sprecher der Paramilitärs sagte, die Unruhen und Proteste gegen höhere Benzinpreise seien dank des rechtzeitigen Eingreifens der Polizei und der IRGC beendet worden. "Die Anführer sind in den Großstädten bereits identifiziert und verhaftet worden, und das war mit ein Grund für das Ende der Unruhen", sagte der IRGC-Sprecher Ramesan Scharif.



Scharif sprach von "kleineren und größeren Zwischenfällen" in 100 Städten, organisiert von "den Feinden" des Irans, allen voran den USA und Israel. Finanziert worden seien die Anführer der Unruhen von den Monarchisten, "die sich für den Sturz des Schah-Regimes rächen wollen", sagte der IRGC-Sprecher und bezog sich dabei auf Demonstranten, die die Rückkehr von Resa Pahlawi, dem Sohn des vor 40 Jahren gestürzten Schahs Mohammed-Resa, gefordert haben sollen.

Nach Angaben iranischer Medien sollen die meisten der Verhafteten Anhänger der Schah-Familie sein. Einigen von ihnen droht demnach die Todesstrafe.

"Teil einer ausländischen Desinformationskampagne"

Auslöser für die Proteste war die Ankündigung von Präsident Hassan Ruhani, das Benzin zu rationieren und die Kraftstoffpreise auf das Dreifache zu erhöhen. Wegen der harten US-Sanktionen seien diese Maßnahmen der einzige Weg, die Sozialausgaben für die Armen zu finanzieren, sagte Ruhamni, der innerhalb des Mullah-Regimes den gemäßigten Kreisen angehören soll.



Bei den anschließenden Protesten – viele Menschen im Iran leiden seit langem unter der auch durch die Sanktionen hervorgerufenen Wirtschaftskrise – sollen nach Angaben von Amnesty International mehr als 100 Menschen getötet worden sein. Diese Zahlen weist der Iran als "erfunden" zurück. Die Menschenrechtsorganisation sei voreingenommen und die Angaben seien erfunden und Teil einer ausländischen Desinformationskampagne, twitterte Irans UN-Sprecher Aliresa Mirjussefi. Offiziell hieß es, es seien neun Menchen getötet und mehr als 1.000 verhaftet worden.

All diese Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Am vergangenen Samstag hatte das Regime eine Internetsperre verfügt, was auch nach den offiziellen Statements zum Ende der Unruhen "bis auf Weiteres" so bleiben soll. Iranerinnen und Iraner, aber auch ausländische Beobachter können nun nur noch einige wenige, vom Staat kontrollierte Webseiten lesen.

Experten zufolge ist auch diese Internetsperre Teil der sogenannten Schweigepolitik des Regimes. Damit sollen weitere Spannungen im Land vermieden werden. Nicht nur die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ermahnte die Führung in Teheran das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu garantieren.