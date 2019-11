Die türkischen Behörden haben eine siebenköpfige Familie mit angeblichen Verbindungen zur Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) nach Deutschland abgeschoben. Das teilte das Innenministerium in Ankara mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Behörde bezeichnete alle Personen als "ausländische terroristische Kämpfer".

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, handelt es sich bei den Deutschen um die Familie B. aus Hildesheim, die Kontakte ins salafistische Milieu gehabt haben soll. Ihre Abschiebung war erwartet worden.

Nach Angaben des CDU-Innenpolitikers Armin Schuster handelt es sich "nicht um schwerwiegende Fälle". Er warnte vor Hysterie und sprach von einem Routinefall. "Es handelt sich nicht um schwerwiegende Fälle. Die Familie, die zurück nach Deutschland kommt, hat nicht an Kampfhandlungen teilgenommen", sagte der Unionsobmann im Bundestagsinnenausschuss im Deutschlandfunk. "Sie kommen nicht ins Gefängnis, sondern müssen überwacht werden."

Erdoğan: Insgesamt 1.216 IS-Anhänger aus 40 Ländern

Die Türkei hatte kürzlich angekündigt, inhaftierte ausländische IS-Anhänger in ihre Heimatländer auszuweisen – nach Deutschland und auch in andere Staaten wie nach Großbritannien und in die USA. Laut der Zeitung Hürriyet sollen zunächst 959 Verdächtige abgeschoben werden, darunter knapp 600 Iraker und Syrer, aber auch rund 30 Bürger europäischer Staaten. Darunter sind viele Frauen und Kinder. Nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdoğan befinden sich insgesamt 1.216 IS-Anhänger aus 40 Ländern in türkischer Haft.

In Deutschland werden am Freitag noch zwei Ehefrauen von mutmaßlichen IS-Kämpfern erwartet. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um eine 1998 geborene Frau, der es gelungen war, aus dem von Kurden bewachten Gefangenenlager Al-Hol in Syrien zu fliehen. Sie saß den Angaben zufolge zuletzt in der türkischen Stadt Gaziantep in Abschiebegewahrsam. Zurückkommen wird auch eine gebürtige Hannoveranerin, der es nach einer Massenflucht aus dem Lager Ain Issa gelungen war, sich in Richtung Türkei abzusetzen.