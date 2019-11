Der aus Großbritannien stammende wichtige Unterstützer der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme ist in Istanbul gestorben. Das bestätigte deren Leiter Raid al-Salih der Deutschen Presse-Agentur. "James Le Mesurier ist am Montag in Istanbul gestorben und der Fall ist jetzt in den Händen der türkischen Polizei", sagte Salih. Details zur Todesursache nannte er zunächst nicht. Laut einem türkischen Pressebericht wurde er am Morgen vor seinem Wohnhaus in Istanbul mit gebrochenen Beinen und Brüchen am Schädel aufgefunden. Das Istanbuler Gouverneursamt teilte mit, man habe die Ermittlungen aufgenommen.



Der frühere britische Armee-Offizier Le Mesurier gilt als treibende Kraft bei der Gründung der Organisation im Jahr 2013. Offiziell sind die Weißhelme als Syrischer Zivilschutz (SCD) bekannt. Die freiweilligen Helfer kommen in den Gebieten unter der Kontrolle der Opposition in Syrien den Opfern von Kämpfen und Luftangriffen zu Hilfe. Le Mesurier leitete auch die in den Niederlanden registrierte Nichtregierungsorganisation Mayday Rescue, die Spenden für die Weißhelme koordiniert und Retter für Einsätze bei Konflikten und Naturkatastrophen ausbildet.



Die Weißhelme drückten Le Mesuriers Familie ihr Beileid aus. "Wir müssen auch seine humanitären Bemühungen loben, an die die Syrer sich immer erinnern werden", schrieb die Organisation auf Twitter. Auch Mayday Rescue teilte mit, Le Mesurier sei ein "großartiger Anführer, Visionär sowie ein geschätzter Kollege und Freund" gewesen.



Mehr als 115.000 Menschen von Weißhelmen gerettet

Die syrische Regierung und ihre russischen Verbündeten sehen die Organisation als Marionetten ausländischer Regierungen an, die ihrer Ansicht nach in Syrien Rebellen unterstützen. International sind die Weißhelme dagegen für ihren gefährlichen Einsatz zur Rettung von Verletzten und Verschütteten vielfach geehrt worden. 2016 wurde die Organisation mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Eine Dokumentation über die Organisation erhielt im Jahr 2017 einen Oscar für den besten dokumentarischen Kurzfilm.

In den vergangenen acht Jahren rettete die Organisation nach US-Angaben mehr als 115.000 Menschen. Die Arbeit der etwa 3.000 Freiwilligen wird etwa durch Spenden aus dem Ausland ermöglicht. So wird die Organisation unter anderem von der Bundesregierung sowie Großbritannien, den Niederlanden, Japan und den USA finanziell unterstützt. Die US-Regierung hatte erst vor drei Wochen Hilfen in Höhe von 4,5 Millionen Dollar zugesagt.



Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurden ihre Helferinnen und Helfer in der Zeit, als die umkämpfte Stadt Aleppo heftigen Bombenangriffen ausgesetzt war. Im Juli 2018 hatte eine internationale Rettungsaktion Schlagzeilen gemacht, bei der Weißhelme aus dem Süden Syriens in einer internationalen Rettungsaktion über die Golanhöhen nach Israel evakuiert worden waren.