Labourchef Jeremy Corbyn hat im Falle eines Sieges bei der Wahl in Großbritannien hohe staatliche Investitionen versprochen. Unter anderem plane die Partei Verstaatlichungen, hohe Investitionen in öffentliche Dienstleistungen sowie Reformen am Arbeitsmarkt, wie Corbyn bei der Vorstellung des Wahlprogramms seiner Partei in Birmingham ankündigte. Insgesamt will er die Staatsausgaben um 83 Milliarden Pfund (etwa 97 Milliarden Euro) erhöhen.

Dem Wahlprogramm zufolge plant Labour unter anderem die Verstaatlichung von Teilen des Telekomkonzerns BT sowie von Schienenverkehr, Wasserversorgung und Post. Zudem sollen Milliardensummen in Gesundheit, Bildung und Verkehr investiert werden. Auch die Einführung einer 32-Stunden-Woche wird erwähnt. Angestellte des öffentlichen Dienstes sollen fünf Prozent mehr Lohn bekommen, Studiengebühren an Universitäten sollen abgeschafft werden.

Die Partei will zudem dafür sorgen, dass Beschäftigte stärker in Verwaltungsräten von Unternehmen vertreten sind und Lohnungleichheit verringert wird. Jährlich sollen 150.000 Sozialwohnungen gebaut werden.

Höhere Steuern für Reiche und Unternehmen geplant

Um die Pläne zu finanzieren, will Labour die Staatseinnahmen deutlich steigern. Dazu sollen Unternehmen und Reiche stärker besteuert werden. Das Wahlprogramm sieht unter anderem eine Steuer vor, die die Ölindustrie belastet. Ziel sei, dass sich die Firmen an Kosten beteiligten, die "unser Klima wissentlich geschädigt haben", hieß es.



Corbyn sprach von einem "Wahlprogramm der Hoffnung". Es sei der "radikalste und ambitionierteste Plan seit Jahrzehnten". Nach neun Jahren Sparpolitik unter den konservativen Tories sei es "Zeit für einen echten Wandel".

Konservative führen in Umfragen

Großbritannien wählt am 12. Dezember ein neues Parlament. Das Land ist wegen des geplanten Brexits gespalten. In Umfragen liegen die Konservativen von Premierminister Boris Johnson vorn. Jüngsten Daten des Meinungsforschungsinstituts Savanta ComRes im Auftrag der Zeitung Telegraph zufolge können die Tories mit 42 Prozent der Stimmen rechnen. Die Labourpartei kam in der Umfrage auf 31 Prozent. Die Unterstützung für die proeuropäischen Liberaldemokraten lag bei 15 Prozent, während die Brexit-Partei fünf Prozent erhielt.

Boris Johnson hat zugesagt, den Brexit am 31. Januar durchzusetzen. Labourchef Corbyn will ein neues Brexit-Abkommen aushandeln und es der Bevölkerung in einem Referendum vorlegen, mit der Option, in der EU zu bleiben. Auch innerhalb der eigenen Partei wird ihm vorgeworfen, beim Brexit keine klare Linie zu verfolgen.