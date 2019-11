Einen Monat vor der Parlamentswahl im Vereinigten Königreich ist die oppositionelle Labour-Partei Opfer eines Hackerangriffs geworden. Es habe am Montag eine umfangreiche Attacke auf die digitalen Plattformen der Partei gegeben, sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn. Nach aktuellem Stand sei aber kein Schaden entstanden. "Wenn dies ein Vorgeschmack der Dinge ist, die bei der Wahl passieren, dann bin ich sehr nervös", sagte Corbyn. "Denn ein Hackerangriff auf eine politische Partei bei einer Wahl ist verdächtig und etwas, über das man sich große Sorgen macht." Labour prüfe, wer hinter der Attacke stecken könnte.

Einige Wahlkampf-Aktivitäten hätten sich verzögert, seit Dienstagmorgen sei jedoch wieder der Normalzustand erreicht, hieß es in der Mitteilung von Labour weiter. Der Vorfall sei an das staatliche Zentrum für Cyber-Sicherheit gemeldet worden, das als Teil der Geheimdienstzentrale GCHQ für die Sicherheit im Datennetz zuständig ist.

Ein mit der Sache vertrauter Sicherheitsexperte sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass es sich bei dem Angriff um einen eher kurzen und einfachen Versuch gehandelt habe, einige Webseiten der Partei durch eine Datenflut zum Absturz zu bringen. Britische Nachrichtendienste hatten gewarnt, dass Russland und andere Staaten mit Cyberattacken versuchen könnten, die anstehende Parlamentswahl zu beeinflussen.

Politische Hackerangriffe

In Großbritannien wird am 12. Dezember gewählt. Umfragen zufolge kann Premierminister Boris Johnson mit einer Mehrheit rechnen. Diese könnte ihm die nötige Rückendeckung geben, um den EU-Austritt Großbritanniens bis Ende Januar 2020 über die Bühne zu bekommen.

Die Cybersicherheit ist auch seit Längerem ein Thema in den USA. Nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste waren Hacker des russischen Militärgeheimdienstes GRU im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 in Netzwerke der Demokratischen Partei eingedrungen. Dabei waren sie an Dokumente und E-Mails gelangt, die später veröffentlicht wurden, um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in Bedrängnis zu bringen.

Aus Sorge vor einer ausländischen Einflussnahme auf die Wahl haben Facebook und Twitter in einer gemeinsamen Aktion Accounts, Seiten und Gruppen gelöscht, die politische Interessen des Iran und Russlands vertreten haben sollen.