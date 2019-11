In Hongkong ist ein prochinesischer Politiker bei einer Messerattacke verletzt worden. Die Tat ereignete sich während eines Wahlkampfauftrittes des Abgeordneten Junius Ho in seinem Wahlkreis Tuen Mun, einem Vorort von Hongkong. Wie auf Videobildern im Internet zu sehen ist, trat ein Mann mit einem Blumenstrauß auf Ho zu, überreichte ihm die Blumen und bat um ein Foto. Anschließend holte er ein Messer aus seiner Tasche und stach Ho in die Brust. Während des Angriffs rief der Angreifer "Junius Ho, du Abschaum!".



Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Vorfall drei Menschen verletzt, darunter der Angreifer, der von Mitarbeitern Hos überwältigt wurde. Der 57-jährige Politiker war bei Bewusstsein, als er mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde. Er soll bei dem Angriff eine zwei Zentimeter tiefe Stichwunde im linken Oberkörper erlitten haben. Die Hongkonger Regierung verurteilte unterdessen den Angriff. Die Polizei habe den Angreifer festgenommen, hieß es.



Der Politiker steht bei regierungskritischen Demonstrierenden in der Kritik, seit er beim Lachen und Händeschütteln mit mutmaßlichen Bandenmitgliedern gefilmt wurde. Diese hatten friedliche Demonstrierende und Fahrgäste in einer Hongkonger U-Bahnstation im Stadtteil Yuen Long gewaltsam angegriffen. Bei dem Angriff am 21. Juli sind mindestens 45 Menschen verletzt worden.



Der Tag gilt als Wendepunkt der Unruhen in Hongkong. Demonstrierende hatten den Polizeikräften in der Folge Verbindungen zu den Angreifern und den mangelnden Schutz der Demonstrierenden vorgeworfen. Den Politiker beschuldigten sie, Verbindungen zu der bewaffneten Gruppe von Männern zu haben. Ho wies die Anschuldigungen zurück.

China unterstützt "aggressivere Maßnahmen zur Bekämpfung der Aufstände"

Die Messerattacke auf den Politiker ereignete sich zeitgleich zu einem Besuch von Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam in Festlandchina. Chinas Vizepremier Han Zheng signalisierte dabei die Unterstützung der chinesischen Regierung für "aggressivere Maßnahmen zur Bekämpfung der Aufstände". Zuvor hatte bereits der chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei einem Treffen mit der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam in Shanghai seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht.

Bereits am Sonntag gab es außerdem in Hongkong einen weiteren Messerangriff. Dabei hatte ein Mann mit einem Messer prodemokratische Demonstrierende angegriffen. Unter den Opfern war auch ein Lokalpolitiker, dem der Angreifer ein Teil des Ohrs abbiss.



In Hongkong gehen seit Monaten Hunderttausende prodemokratische Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße. Die Proteste hatten sich zunächst gegen ein mittlerweile zurückgenommenes Auslieferungsgesetz gerichtet, nach dem Verdächtige nach Festlandchina hätten ausgeliefert werden können. Viele sahen darin eine Verletzung der juristischen Freiheit Hongkongs sowie anderer Rechte, die der ehemaligen britischen Kronkolonie zugesagt wurden, als sie 1997 an China zurückgegeben wurde.

In den vergangenen fünf Monaten haben sich die Proteste in eine Bewegung für mehr Demokratie entwickelt. Sie richten sich auch generell gegen die pekingtreue Führung in Hongkong und die Einschränkung demokratischer Freiheiten durch China, die die Demonstrierenden fürchten. Bisher sind mehr als 3.300 Menschen bei den Protesten festgenommen worden.