Bei einem Angriff auf eine Armeebasis im Norden Malis sind nach Regierungsangaben mindestens 54 Menschen ums Leben gekommen – davon 53 Soldaten und ein Zivilist. Zudem seien drei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher mitteilte, waren für den Angriff auf den Stützpunkt I-n-Delimane in der Region Ménaka islamistische Kämpfer verantwortlich. Es war einer der schwersten in jüngster Zeit.

Die malische Regierung hatte zunächst in einer Erklärung den "Terrorangriff" verurteilt, aber keine konkreten Angaben zur Opferzahl gemacht. In das Gebiet sei Verstärkung geschickt worden, "um das Gebiet zu sichern und die Angreifer zu verfolgen", hieß es.

Mali, aber auch die angrenzenden Staaten Burkina Faso und Niger sind immer wieder von Überfällen islamistischer Gruppen betroffen, die in Verbindung mit Al-Kaida und dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) stehen. In Mali ist derzeit die Bundeswehr mit 1.100 im Einsatz. Sie beteiligt sich an dem UN-Friedenseinsatz Minusma sowie an der Ausbildung malischer Soldaten.

Erst Anfang Oktober mindestens 38 malische Soldaten bei einem Angriff von mutmaßlichen Islamisten auf zwei Armeestützpunkte nahe der Grenze zu Burkina Faso ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Bamako hatten in der Vergangenheit Angehörige von Soldaten demonstriert, weil die Soldaten ihrer Ansicht nach nicht ausreichend für den Kampf mit dschihadistischen Gruppen ausgerüstet sind. Erst das Eingreifen französischer Truppen stoppte im Jahr darauf den Vormarsch der Rebellen in Richtung der Hauptstadt Bamako. Aber auch mehrere Volksgruppen und Milizen liefern sich Kämpfe in Mali, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.