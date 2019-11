Der am Montagabend von seinem Posten zurückgetretene frühere Stabschef von Maltas Premierminister Joseph Muscat ist laut Medienberichten in Polizeigewahrsam. Keith Schembri sei nach seiner Vernehmung am Dienstag festgenommen worden, berichtet die Times of Malta. Hintergrund sind die Ermittlungen zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia 2017. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme gab es zunächst noch nicht.

Die 53-jährige Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 durch einen Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Die Tat löste europaweit Entsetzen aus. Die Journalistin hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Vetternwirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet – Skandale, in die auch Regierungsmitglieder verwickelt waren. Drei Männer wurden festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer hinter ihnen steckte, ist unklar.

Vergangene Woche war der Geschäftsmann Yorgen Fenech auf seiner Jacht vor der Küste Maltas festgenommen worden. Er ist Mitbesitzer des Energieunternehmens Electrogas und Besitzer der in Dubai ansässigen Firma 17 Black, über die Galizia vor ihrem Tod berichtet hatte. Der Journalistin zufolge hatte die Firma Beziehungen zu maltesischen Politikern.

Caruana Galizias Recherchen konzentrierten sich zum Großteil auf den Panama-Papers-Skandal und auf die damit in Verbindung stehende Korruption auf höchster Ebene in Malta. Aus vor Gericht veröffentlichten E-Mails schien hervorzugehen, dass der damalige Energieminister Konrad Mizzi und Muscats bisheriger Büroleiter Schembri Firmen in Panama unterhielten, die Zahlungen von 17 Black erhalten haben sollen.



Demnach soll es Zahlungen von Tausenden Euro täglich für nicht näher genannte Dienste gegeben haben. Mizzi trat am Dienstag zurück. Wirtschaftsminister Chris Cardona sagte, dass Mizzi sich selbst vom Amt suspendiert habe. Auch über ihn hatte die Journalistin seinerzeit berichtet. Schembri, Mizzi und Cardona weisen alle Vorwürfe zurück.