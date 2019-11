Die Ermittlungen im Mordfall der Journalistin Daphne Caruana Galizia haben für die Regierung in Malta weitere personelle Konsequenzen. Nachdem bereits der Kabinettschef des Ministerpräsidenten, Keith Schembri, zurückgetreten war, legte nur Stunden später auch Tourismusminister Konrad Mizzi sein Amt nieder. Wirtschaftsminister Chris Cardona lässt seine Aufgaben ruhen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Mizzi sagte in Valletta vor Journalisten: "Ich sah es als meine Pflicht an, als Minister zurückzutreten, damit die Regierung ihre Amtszeit vollenden kann." Alle drei haben bisher bestritten, in den Fall verwickelt zu sein.

Die 53-jährige Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 durch einen Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Ihre Ermordung löste europaweit Entsetzen aus. Die Journalistin hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Vetternwirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet – Skandale, in die auch Regierungsmitglieder involviert waren. Zwei Jahre nach ihrem Tod liefern die Ermittlungen derzeit neue Ergebnisse: Nachdem ein Mittelsmann der Polizei offenbar Informationen geliefert hatte, wurde vergangene Woche der Geschäftsmann Yorgen Fenech auf seiner Jacht festgenommen.

Er wird von der Familie und lokalen Medien als einer der Hintermänner des Mordanschlags auf die Journalistin angesehen. Die Familie der Journalistin wirft Regierungschef Joseph Muscat schon lange vor, Mitglieder seines Kabinetts vor Ermittlungen in dem Fall geschützt zu haben.

Caruana Galizia hatte während ihrer Recherchen Dokumente gefunden, denen zufolge der damalige Energieminister und jetzt zurückgetretene Tourismusminister Mizzi sowie Kabinettschef Schembri Firmen in Panama unterhielten, die Geld von der Firma 17 Black erhielten. Demnach soll es Zahlungen von Tausenden Euro täglich für nicht näher genannte Dienste gegeben haben. Die in Dubai ansässige Firma 17 Black gehört dem im Energie-, Tourismus- und Automobilsektor tätigen Geschäftsmann Fenech, der nun in Haft sitzt.