Das israelische Militär hat einen Befehlshaber der Extremistengruppe Islamischer Dschihad getötet. Baha Abu Al-Atta, der Kommandeur der militanten "Bewegung des islamischen Dschihad in Palästina", sei bei einem Luftangriff auf sein Haus in Gaza-Stadt umgekommen, teilte das israelische Militär in der Nacht mit. Dem Gesundheitsministerium in Gaza zufolge ist bei der Explosion auch eine Frau getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Durch den Luftangriff wurden zwei Stockwerke eines Hauses im Viertel Schedschaeja im Osten von Gaza-Stadt beschädigt.

Die vom Iran unterstützte palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad bestätigte, dass ihr für den Norden des Gazastreifens zuständiger Kommandeur Baha Abu el-Atta getötet worden sei. In einer eigenen Erklärung zu Al-Attas Tod drohte die Gruppe mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel.

Israelischen Medienberichten zufolge gingen jüngste Raketenangriffe auf Gemeinden in Südisrael auf Al-Attas Konto. Oft hat Israel allerdings die im Gazastreifen herrschende Hamas für solche Attacken verantwortlich gemacht.

Es kommt selten vor, dass Israel bei Militäreinsätzen gezielt eine Person ins Visier nimmt. Das Vorgehen könnte aus Sicht von Experten neue gewalttätige Auseinandersetzungen mit militanten Palästinensern zur Folge haben.