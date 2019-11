Nigel Farage verliert, aber er gibt nicht auf. Seine Brexit-Partei wird nach der britischen Unterhauswahl am 12. Dezember voraussichtlich nicht einen einzigen Abgeordneten ins Parlament schicken können. Ihre Umfragewerte sind von 22 Prozent im Sommer auf nur noch 5 Prozent gesunken. In 317 der 650 Wahlkreisen tritt die Partei nicht einmal mehr an. Damit kommt Farage im britischen Mehrheitswahlrecht nicht weit. Aber sein Ziel hat er erreicht: den Brexit, für den er seit Gründung seiner ersten Partei, Ukip, im Jahr 1993 gekämpft hat.

Jetzt kommt für ihn der nächste Schritt, ein Aufruf zur Reform des korrupten politischen Systems, wie er sagt. Den Namen einer neuen Partei, die nach der Wahl entstehen könnte, hat er auch bereits gefunden: The Reform Party. "Dass wir die undemokratische EU verlassen, ist erst der Anfang", sagt Farage. Er will Veränderungen, um "unser kaputtes politisches System zu reparieren". Das Parlament solle wieder für das Volk regieren. So steht es im Wahlprogramm der Brexit-Partei.

Der Brexit, so hofft Farage offenbar, bringt die Freiheit, das britische System im Sinne seiner rechtskonservativen Politik zu verändern. Schon in seiner Schulzeit war er äußerst rechts, wurde zeitweilig gar als "faschistisch" bezeichnet. Geprägt haben ihn am privaten Dulwich College die Vorträge der erzkonservativen Politiker Enoch Powell und Keith Joseph. Powell war damals berühmt für eine umstrittene Rede, die er 1968 gehalten hatte. Darin hatte er vor einer gefährlichen und überbordenden Masseneinwanderung aus dem Commonwealth gewarnt. Der Ton war so rassistisch, dass Powell zurücktreten musste. Das Thema Einwanderung war auch das Kernargument, mit dem Farage seine Kampagne für den Brexit anführte. Während US-Präsident Donald Trump, ein Vertrauter von Farage, die Mauer gegenüber Mexiko beschwor, machte er 2016 Stimmung mit einem umstrittenen Poster, das einen Strom bedrohlicher Flüchtlinge in der EU abbildete. Das Bild war eine Referenz zum River of Blood, dem Titel der Rede von Enoch Powell.

Die Einwanderungspolitik lässt Farage auch jetzt nicht los. Im Wahlprogramm der Brexit-Partei fordert er, dass die Netto-Einwanderung in Großbritannien auf 50.000 Menschen im Jahr reduziert werden soll. Sie lag 2018 bei knapp 260.000, davon fast 200.000 Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern.



"Das System ist völlig korrupt"

Farage weiß: Er kann mit seiner Rechtsaußen-Politik nur erfolgreich sein, wenn er das politische System verändert – und genau auf diesen Weg hat er sich nun begeben. Dabei ist er mit seiner Kritik nicht allein. Quer durch die britische Gesellschaft zieht sich das Gefühl, dass das politische System auf wackeligen Füßen steht. Das einfache Mehrheitswahlrecht benachteiligt die kleineren Parteien, vor allem die Grünen und die EU-Anhänger, die Liberalen. Die Verfassung ist ein Flickenteppich von Gesetzen, Konventionen und Regeln, im Zweifel aus dem Jahr 1604, die aus der Schublade gekramt werden, wenn es um verfassungsrechtlich entscheidende Abstimmungen im Unterhaus geht. Das Oberhaus ist mit 793 Mitgliedern nach dem Volkskongress der chinesischen Partei das zweitgrößte Verfassungsorgan der Welt. Aber es wird missbraucht, weil die großen Parteien die Ernennung zum House of Lords als Köder benutzen, um unliebsame Politiker wegzuloben. Farage behauptet, die Konservative Partei habe diese Taktik gerade eingesetzt, um Kandidaten der Brexit-Partei vom Wahlkampf abzuhalten.



"Das System ist völlig korrupt", sagt Farage. Er vermischt seinen Aufruf zur Reform allerdings mit fragwürdigen Vorschlägen. Er fordert das repräsentative Wahlrecht, die Abschaffung des nicht gewählten Oberhauses und eine neue, geschriebene Verfassung. Das ist nachzuvollziehen. Aber er lehnt auch den jetzigen Supreme Court ab, eine dem Bundesverfassungsgericht vergleichbare Institution. Der Supreme Court ist den Brexit-Hardlinern mehrmals in die Parade gefahren, zuletzt im September 2019. Da hatte das Gericht gegen Premierminister Boris Johnson entschieden, als dieser das Parlament mit einer verfassungswidrigen Aussetzung kaltstellen wollte, um zur Not seinen No-Deal-Brexit durchziehen zu können. Johnson und Farage hatten den Supreme Court heftig kritisiert.