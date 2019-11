Seit dem Einmarsch der türkischen Truppen hat sich die Lage im Nordosten Syriens dramatisch verändert. In den Städten und Dörfern in der Region kämpfen türkische und kurdische Truppen um die Kontrolle, in anderen Ortschaften rücken Soldaten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und seinen russischen Verbündeten vor. Auch Zivilisten, Ärzte und Helfer geraten unter Beschuss. Hunderttausende Menschen sind vor den Kämpfen auf der Flucht, innerhalb Syriens oder ins Nachbarland Irak. Unsere Reporterin Andrea Backhaus ist in diesen Tagen in Nordsyrien und im Nordirak unterwegs.



Man könnte denken, der Krieg habe Al-Haul ausgespart. In der Kleinstadt im Nordosten von Syrien, nahe der irakischen Grenze, herrscht trügerische Ruhe. Die Kämpfe zwischen türkischer Armee und kurdischen Milizen sind weit entfernt, bis zur Türkei sind es von hier gut 70 Kilometer Luftlinie. Und doch liegt vor der kurdisch kontrollierten Stadt einer der gefährlichsten Orte Syriens: Im gleichnamigen Lager von Al-Haul sitzen derzeit schätzungsweise 71.000 Menschen fest, darunter vertriebene Iraker und Syrer, aber vor allem Angehörige von Kämpfern des "Islamischen Staats", viele Frauen und Kinder. Rund 11.000 Ausländer aus 53 Ländern, einige auch aus Deutschland, sind in einem abgetrennten Bereich untergebracht, sie gelten als extrem radikalisiert. Was sich hier anbahnt, könnte Folgen weit über die Region hinaus haben: Das Lager droht, zur Keimzelle eines neuen IS zu werden.

Reporter dürfen nur in den Eingangsbereich jenes Teils, in dem die ausländischen Frauen von IS-Kämpfern mit ihren Kindern untergebracht sind. Die kurdischen Sicherheitsleute erlauben nicht, bis zu ihren Zelten zu gehen, denn sie könnten die Besucher angreifen. Viele von ihnen wurden Anfang des Jahres in das Lager gebracht, als das kurdisch geführte Militärbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) Baghuz vom IS zurückeroberte. Baghuz war die letzte Enklave, die noch von den Terroristen gehalten wurde.

Direkt neben dem Eingang halten sich an diesem Tag rund zehn Frauen mit ihren Kindern auf. Ein paar von ihnen sitzen vor einem Zelt, andere spazieren vorüber. Alle sind vollverschleiert, einige haben auch die Augen verdeckt. Sie kommen aus Ländern wie Russland, Usbekistan, Tadschikistan oder den Niederlanden. Erst schweigen sie, aber dann stellen sich ein paar Frauen hinzu, die reden wollen.



"Die Ungläubigen verdienen das"

Eine stellt sich als Aisha Mohammed Emin vor, sie stamme aus dem chinesischen Turkestan, also ganz aus dem Westen der Volksrepublik, wo turkstämmige Bevölkerungsgruppen beheimatet sind. Ihr Mann sei im Gefängnis und sie mit den beiden Kindern hier. Vor fünf Jahren sei sie nach Syrien gekommen und bis zum Ende in Baghuz gewesen. Im "Islamischen Staat" zu leben, das habe für sie Freiheit bedeutet. Endlich habe sie einen Hidschab tragen können und ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken müssen. "Im Islamischen Staat durfte ich alles", sagt sie. Dass der IS Menschen bestraft, ihnen etwa den Kopf abgeschlagen habe, sei für sie in Ordnung gewesen: "Die Ungläubigen verdienen das."

In Al-Haul bauten sie nun einen neuen "Islamischen Staat" auf, sagt die Frau. Daran ändere auch der Tod von al-Bagdadi nichts. Der IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi hatte sich in die Luft gesprengt, nachdem er von einer US-Spezialeinheit in seinem Versteck in Idlib aufgespürt und umstellt worden war. Aber Aisha Mohammed Emin stört das nicht. "Es gibt ja schon einen neuen Kalifen."

Sätze wie diese bereiten Aylol al-Rezgar große Sorge. Sie ist im Lager von Al-Haul für den Ausländertrakt verantwortlich. Sie sitzt im Schneidersitz auf einer Matratze auf dem Boden eines Containers, der ihr Büro sein soll. Am Anfang hätten viele der Frauen um al-Bagdadi getrauert, sagt sie. "Jetzt sagen sie: Es gibt einen besseren Kalifen." Der IS hatte nach al-Bagdadis Tod einen Nachfolger verkündet. Es werde immer schwieriger, die Frauen zu kontrollieren, sagt al-Rezgar. "Sie sind eine Gefahr für die ganze Welt."