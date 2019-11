Tausende Demonstranten haben im Zentrum von Pakistans Hauptstadt Islamabad ein Protestlager aufgeschlagen und fordern den Rücktritt des Premierministers Imran Khan. Der Protest wird vom konservativen Kleriker Maulana Fazlur Rehman und seiner islamistischen Partei Jamiat Ulema-e-Islam ("Vereinigung islamischer Gelehrter") angeführt, auch andere Oppositionsparteien haben sich angeschlossen.

Rehman und seine Anhänger sind in der Nacht zum Freitag in Islamabad eingetroffen. Sie hatten etwa 2.000 Kilometer zurückgelegt, vergangene Woche waren sie in Hunderten Autos und Reisebussen vor allem aus der südlichen Metropole Karchi aufgebrochen. "Wir fahren nach Islamabad, um eine unrechtmäßige Regierung rauszuwerfen", sagte Rehman bei einer Kundgebung in einer Stadt in der Nähe von Islamabad.

Vertreter der Oppositionsparteien werfen dem mächtigen Militär des Landes vor, die Parlamentswahl 2018 manipuliert zu haben, um Khans Partei zum Wahlsieg zu verhelfen. Das Militär hat Pakistan fast die Hälfte seines Bestehens regiert, Generäle werden zudem immer wieder beschuldigt, zivile Regierungen hinter den Kulissen zu beeinflussen oder zu destabilisieren. "Wir wollen eine Regierung herausfordern, die das tut, was das Militär will", sagte Rehmans Sprecher Ghafoor Haideri.

Opposition hatte Wahlsieg 2018 nicht anerkannt

Die Regierung setzt Polizei sowie paramilitärische Kräfte ein und ließ Schiffscontainer auf wichtigen Straßen der Hauptstadt postieren. Damit soll verhindert werden, dass der Marsch der Regierungsgegner die sogenannte Rote Zone erreicht, in der sich Regierungsbehörde, das Parlament und ausländische Botschaften befinden. Im Vorfeld hatte Khans Regierung erfolglos versucht, sich in Verhandlungen mit den Protestführern zu einigen, um eine Blockade der Hauptstadt zu vermeiden.

Schon nach seiner Wahl zum Premierminister im Juli folgten Tausende dem Ruf der Oppositionsparteien nach Protest gegen Khan und das Militär. Die Opposition erkannte Khans Wahlsieg nicht an. Khan war in den 1970er und 1980er Jahren Cricketspieler und für viele Pakistani ein Idol, ehe er nach seiner Sportkariere in die Politik ging. Kritiker werfen ihm unter anderem Opportunismus vor: 2001 hatte Khan dem General Pervez Musharraf bei einem Militärputsch unterstützt und so zu dessen achtjähriger diktatorischer Präsidentschaft beigetragen, um ihn dann öffentlichkeitswirksam lautstark zu kritisieren.