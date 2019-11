Das Oberste Gericht in Peru hat die Freilassung von Oppositionschefin Keiko Fujimori aus der Untersuchungshaft verfügt. Gerichtspräsident Ernesto Blume verkündete, dass der Beschluss mit einer knappen Mehrheit von vier zu drei Richterstimmen gefassten wurde. Er sagte aber auch, dass der Beschluss noch kein Urteil über die Schuld oder Unschuld von Fujimori sei.



Der Vorsitzenden der rechten Partei Fuerza Popular (FP) wird vorgeworfen, im Wahlkampf 2011 illegale Zahlungen vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten zu haben. Sie bestreitet das. Odebrecht hatte zugegeben, dass der Konzern Millionen an Politiker in Lateinamerika gegeben hat, um dafür lukrative Staatsaufträge zu bekommen.



Fujimori war im Oktober 2018 in Gewahrsam genommen worden. Das Oberste Gericht hatte die Dauer der Untersuchungshaft bereits im September von 36 auf 18 Monate halbiert. Dutzende Anhänger der Oppositionsführerin kamen vor dem Gefängnis zusammen, um die anstehende Freilassung der 44-Jährigen zu feiern.

Im Kampf gegen die weit verbreitete Korruption ist Perus Präsident Martín Vizcarra zuletzt mit dem von Fujimoris FP kontrollierten Kongress aneinandergeraten. Weil er sich in seinen Bemühungen gegen Vetternwirtschaft und Mauscheleien von den Abgeordneten ausgebremst sah, löste er das Parlament auf und setzte für Januar Neuwahlen an. Nach der Freilassung ihrer Vorsitzenden könnte die FP nun gestärkt in die Abstimmung gehen.



Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren peruanischen Machthabers Alberto Fujimori, der eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt. Er hatte Peru von 1990 bis 2000 mit harter Hand regiert. 2007 wurde er der Bestechung, des mehrfachen Mordes, des Einsatzes von Todesschwadronen und anderer schwerer Menschenrechtsverbrechen für schuldig befunden.