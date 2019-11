Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat eine Entscheidung im Fall der Justizreformen in Polen an ein polnisches Gericht zurückgegeben. Das Oberste Gericht in Polen müsse klären, ob die dort neu geschaffene Disziplinarkammer unabhängig sei, sagten die obersten EU-Richterinnen und -Richter in Luxemburg. Dabei müssten unter anderem die Umstände betrachtet werden, unter denen Richter dieser Kammer ernannt würden.

Das Oberste Gericht hatte zuvor den Europäischen Gerichtshof eingeschaltet, da es Zweifel an der Unabhängigkeit der Disziplinarkammer hatte. Diese war im Zuge der Justizreformen der nationalkonservativen Regierung in Warschau 2018 geschaffen worden. Die Kammer soll Disziplinarmaßnahmen gegen Richterinnen überwachen. Ihre Mitglieder müssen etwa vom Staatspräsidenten bestätigt werden.

Dieser Umstand allein schaffe noch keine Abhängigkeit von der Politik, wenn die Richterinnen nach ihrer Ernennung keinem Druck ausgesetzt seien und bei der Ausübung ihres Amtes keinen Weisungen von außen unterlägen, erklärte der EuGH.

Die nationalkonservative Regierung in Warschau erweiterte aus Sicht von Kritikern in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme auf das Justizsystem. Die EU-Kommission leitete daraufhin etliche Verfahren ein.