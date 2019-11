Der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk wird sich nach eigenen Angaben bei der Präsidentschaftswahl in Polen im kommenden Jahr nicht um das höchste Amt bewerben. Den Entschluss begründete der 62-Jährige mit dem politischen Ballast aus seinen bisherigen Ämtern. "Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, nicht als Kandidat anzutreten", sagte der frühere polnische Regierungschef den Fernsehsendern Polsat News und TVN24. Es brauche einen Kandidaten ohne Ballast unpopulärer Entscheidungen, sagte Tusk weiter und fügte an: "Ich trage einen solchen Ballast."

Gegnern der nationalkonservativen Regierungspartei PiS dürfte die Entscheidung Tusks enttäuschen, denn er galt als Hoffnungsträger für die Wahl im Mai 2020. Amtsinhaber und PiS-Mann Andrzej Duda will erneut antreten. Seiner Partei gegenüber, der oppositionellen Bürgerplattform (PO), zeigte sich Tusk optimistisch. Einen Sieg traue er ihr zu, so Tusk. Er werde die Opposition bei "jeder möglichen Gelegenheit" unterstützen.

Tusk war von 2007 bis 2014 Ministerpräsident in Polen und der erste Politiker seit 1989, der in diesem Amt wiedergewählt wurde. In seiner Regierungszeit wuchs die Wirtschaft des Landes kontinuierlich, ebenso Polens Präsenz auf dem internationalen Parkett. Allerdings traf Tusks Regierung auch einige im Volk unbeliebte Entscheidungen wie etwa das Hochsetzen des Rentenalters auf 67 Jahre, was von der aktuellen Regierung wieder rückgängig gemacht wurde. Außerdem gab es einige Skandale um Regierungsmitglieder. Tusks Amtszeit als EU-Ratspräsident endet Ende des Monats.

Umfragen der Ipsos-Meinungsforscher vom Oktober zufolge würden 44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme Duda geben, der aussichtsreichsten Bürgerplattform-Kandidatin Małgorzata Kidawa-Błońska aber nur 25 Prozent. Bei weniger als 50 Prozent der Stimmen kommt es zur Stichwahl. Bei der Parlamentswahl im Oktober blieb das linksliberale Bündnis um die Bürgerplattform mit 22,3 Prozent der Stimmen hinter der PiS von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit 49,3 Prozent zurück.