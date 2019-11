Hongkong - Noch etwa 100 Studenten sitzen in Universität fest Die Polytechnische Universität in Hongkong ist seit der Besetzung durch Studenten von der Polizei eingekesselt. Rund 400 Demonstranten wurden bei der Flucht festgenommen. © Foto: dpa

Rund 100 Demonstrierende sind weiter in der Polytechnischen Universität von Hongkong auf dem Campus verbarrikadiert und von der Polizei umstellt. Manche Aktivisten suchten weiterhin nach einem Fluchtweg, andere versteckten sich, berichteten mehrere Nachrichtenagenturen. Einige der Protestierenden sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie sich nicht für eine Auseinandersetzung mit der Polizei wappneten. Sie seien Unschuldige, die nach einem Weg aus der Universität suchen.



"Ich werde nicht in Erwägung ziehen, aufzugeben. Aufgeben ist für Menschen, die schuldig sind. Keiner von uns hier drin ist schuldig", sagte Michelle, eine 20-jährige Studentin auf dem Campus der Polytechnischen Universität auf der Halbinsel Kowloon. Seit Monaten gibt es gegen die Regierung Proteste, unter anderem fordern die Demonstrierenden demokratische Wahlen und die Untersuchung der Polizeigewalt.



Auf dem Campus der Universität türmen sich Gasmasken, Regenschirme und Müll- und Schuttberge von selbst gebauten Benzinbomben. Ein großer Teil der Gebäude ist beschädigt, Räume wurden zerstört und Fenster zertrümmert. Strom und Wasser funktionieren allerdings noch.

Die Studierenden bleiben auf dem Campus, da sie festgenommen werden würden, wenn sie diesen verlassen. Seit Beginn der Belagerung des Geländes durch die Polizei am Sonntag wurden nach Behördenangaben mehr als 1.000 Menschen festgenommen und Hunderte Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Am Morgen durchsuchten etwa zwei Dutzend Protestierende die Cafeteria der Uni nach Essen.

Insgesamt hat sich die Lage nach heftigen Protesten gegen die Regierung in den vergangenen Tagen etwas beruhigt – eine kurze Atempause vor den Bezirksratswahlen am Wochenende. Die Regierung teilte am Mittwochabend mit, sie beobachte die Lage genau, um zu sehen, ob die Wahlen sicher stattfinden könnten.