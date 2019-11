In Hongkong haben etwa 600 Demonstrantinnen und Demonstranten das von der Polizei belagerte Universitätsgelände verlassen. Laut Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wurden 400 von ihnen sofort festgenommen. Die anderen 200 seien unter 18 Jahre alt und daher nicht in Gewahrsam genommen worden. Sie müssten jedoch mit einer späteren Strafanzeige rechnen. Schätzungsweise 100 Menschen haben sich nach Lams Angaben weiter auf dem Campus der Polytechnischen Universität verbarrikadiert.

Viele der jüngeren Demonstranten waren über Nacht von einer Gruppe von Mittelschuldirektoren, religiösen Führern sowie dem früheren Parlamentspräsidenten Tsang Yok-sing, die sich vermittelnd eingeschaltet hatten, vom Campus geführt worden. Die Minderjährigen konnten nach Hause gehen, nachdem ihre Personalien von der Polizei aufgenommen worden waren.

Lam forderte die verbliebenen Studenten in der Hochschule auf, sich zu ergeben. Man werde weiterhin jedes Mittel anwenden, um die restlichen Protestierenden davon zu überzeugen, den Campus so schnell wie möglich zu verlassen. Ziel sei es, den ganzen Einsatz auf friedliche Weise zu beenden, ergänzte Lam.

Seit nunmehr drei Tagen umzingeln Sicherheitskräfte das Gebäude der Polytechnischen Universität, die von Demokratieaktivisten besetzt ist. Ohnehin haben sich Hochschulen zu Brennpunkten der seit mehr als fünf Monate andauernden Proteste in Hongkong entwickelt. Zuletzt setzten gewaltbereite Protestierende Brandbomben sowie Pfeil und Bogen ein und zündeten Brücken an, um Bereitschaftspolizisten von Uni-Geländen fernzuhalten. Die Beamten reagierten mit dem Einsatz von Wasserwerfern.

Der Protest richtet sich gegen die Regierung, gegen das als brutal empfundene Vorgehen der Hongkonger Polizei und gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung. Wegen der anhaltenden Unruhen blieben am Dienstag auch die Schulen und Kindergärten weiter geschlossen.

Kritik an Urteil gegen Vermummungsverbot

Chinas Parlament stellte unterdessen die Aufhebung des Vermummungsverbots in Hongkong durch ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungsregion als nicht rechtmäßig dar. Der Sprecher des Rechtsausschusses des Volkskongresses, Jian Tiewei, sagte der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, nur der Ständige Ausschuss des Parlaments in Peking könne entscheiden, ob ein Erlass mit dem Grundgesetz Hongkongs übereinstimme. Keine andere Autorität habe das Recht, solche Urteile zu fällen.

Der Sprecher äußerte seine "tiefe Sorge" über die Entscheidung des Gerichts am Vortag in Hongkong, das das Vermummungsverbot als zu weitgehend und nicht in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz Hongkongs abgewiesen hatte. Das Urteil habe die administrative Gewalt von Regierungschefin Lam "ernsthaft geschwächt". Als Reaktion auf die Entscheidung hatte die Regierung die Umsetzung des Verbots ausgesetzt.

Hongkongs Regierung hatte das Verbot Anfang Oktober in einem Rückgriff auf fast 100 Jahre alte koloniales Notstandsrecht verfügt. Die Richter stellten klar, dass sie ein Vermummungsverbot nicht grundsätzlich ablehnten. Die vorliegende Regelung wahre aber kein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den geschützten Rechten der Bürger und den gesellschaftlichen Zielen.

Das 106 Seiten lange Urteil sieht auch das seit 1922 geltende Notstandsrecht aus der britischen Kolonialzeit im Widerspruch zum Grundgesetz, weil es die Regierungschefin im Falle einer öffentlichen Gefahr zu weitreichenden Vollmachten ermächtige.