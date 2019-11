Hongkong brennt. Was vor einem halben Jahr mit friedlichen Demonstrationen gegen ein törichtes, inzwischen aufgehobenes Auslieferungsabkommen begann, ist inzwischen zu einer radikalen Protestbewegung ausgewachsen, die mit Gewalt auf die Brutalität der Polizei reagiert. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob der 1984 zwischen London und Peking ausgehandelte Sonderstatus Hongkongs in der Volksrepublik China erhalten bleibt. Demzufolge sollte die Stadt bis 2047 nach dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" regiert werden. Die Separatisten unter den Protestlern streben nun die Loslösung von China an, Peking jedoch versucht, das Hongkonger Modell durch ständigen Druck immer mehr dem kommunistischen System anzugleichen.



In den letzten Tagen hat sich die Lage in der Stadt dramatisch zugespitzt. Die Gewalt eskalierte auf beiden Seiten. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer, Pfefferspray und Gummigeschosse ein; ein Polizist schoss einen unbewaffneten Demonstranten aus nächster Nähe an. Die protestierenden frontline fighters werfen Steine, schießen mit Pfeil und Bogen, stellen im Fließbandverfahren Molotowcocktails her, verwüsten U-Bahnstationen und sperren Tunnels und Brücken; einen Festlandchinesen, der ihnen begütigend zugerufen hatte "Wir sind doch alle Chinesen!", übergossen sie mit brennbarer Flüssigkeit und zündeten ihn an. In der vergangenen Woche wurden mehrere Universitäten zu Zitadellen des Widerstandes. Einige Tausend vom Festland stammende Studenten brachten sich über die Grenze nach Shenzhen in Sicherheit.



Wie mag es weitergehen in Hongkong? Bisher hat Peking mit ziemlicher Zurückhaltung auf die Unruhen reagiert. Kein Blutvergießen, aber auch kein Kompromiss, schien die Leitlinie Xi Jinpings zu sein. Was aber, wenn die Aktivisten sich zu weiterer Gewalttätigkeit hinreißen lassen? Manche von ihnen scheinen einen chinesischen Militäreinsatz geradezu herbeizusehnen. Wozu Friederike Böge, die Pekinger Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, klarsichtig anmerkte: "Wer sie gewähren lässt, darf sich nicht wundern, wenn Hongkong all jene Freiheiten aufs Spiel setzt, die es dem übrigen China noch immer voraushat."



In der Tat könnte das Regime die andauernden Provokationen zum Vorwand für ein militärisches Eingreifen nehmen. Der Hongkonger Grundvertrag böte dafür sogar legale Möglichkeiten: Artikel 14 gibt der Stadtregierung das Recht, von der Zentralregierung den Einsatz der chinesischen Militärgarnison zu verlangen, um die öffentliche Ordnung zu bewahren, während Artikel 18 dem Volkskongress gestattet, bei Aufruhr in der Sonderverwaltungszone den Notstand auszurufen und die einschlägigen nationalen Gesetzte zur Geltung zu bringen.



Noch schreckt Xi Jinping vor dem Einsatz des Militärs und der bewaffneten Polizei zurück. Er weiß: Die Reaktion des Westens würde weit heftiger ausfallen als nach dem Niederknüppeln der Tiananmen-Proteste vor dreißig Jahren. Indessen hat das 4. Plenum des 19. Zentralkomitees vorsorglich beschlossen, den Zugriff Pekings auf Hongkong durch den Erlass verschärfter Gesetze zu festigen. So soll Peking bei der Ernennung der führenden Amtsträger noch größeren Einfluss erhalten. Der Ständige Ausschuss des Volkskongresses, der jetzt schon Hongkonger Gesetze annullieren kann, erhält erweiterte Rechte zur Auslegung des Grundvertrages. Zudem soll die Stadtregierung neue Gesetze zur Erhöhung der nationalen Sicherheit erlassen. Intensivierte "patriotische Erziehung" soll vor allem die Beamten und die Jugend auf Linie bringen.



Der amerikanische China-Experte Minxin Pei kommentierte diese Beschlüsse sehr skeptisch: "Es sieht so aus, als ob Chinas Führung vorhat, das Grundgesetz auszuweiden, direktere Kontrolle über die Einsetzung wichtiger Beamter zu erlangen, Hongkongs juristische Unabhängigkeit zu schwächen oder zu beseitigen, die Bürgerrechte einzuschränken und politische Meinungsfreiheit durch ideologische Indoktrinierung zu unterdrücken. In anderen Worten: Sie hat beschlossen, das Modell 'Ein Land, zwei Systeme' aufzugeben."



Ähnliche Initiativen sind in der Vergangenheit auf starken öffentlichen Widerstand gestoßen und mussten deswegen abgebrochen werden. In der aufgepeitschten heutigen Lage würde der Widerstand gewiss weit stärker ausfallen. Doch ist schwerlich damit zu rechnen, dass Xi Jinping seine Pläne fallen lässt. Eher wird er den Widerstand brechen, indem er die Sicherheitskräfte in Marsch setzt.



Zwischen der freien Welt und dem kommunistischen China würde sich in diesem Fall eine neue Front auftun. In Amerika wird darüber schon intensiv nachgedacht; im Senat harrt der vom Repräsentantenhaus bereits angenommene Hongkong Human Rights and Democracy Act der Verabschiedung. Auch die Europäer sollten sich ohne Verzug ihre Gedanken machen. Zunächst allerdings bleibt ihnen wenig anderes, als beide, die Pekinger Führung wie die Hongkonger Aktivisten, zur Gewaltlosigkeit und zum Dialog anzuhalten. Und Xi Jinping wissen zu lassen, dass er für eine gewaltsame Intervention einen hohen Preis zu zahlen hätte.