Der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, spricht am 17.10.2012 in Berlin in der Landesvertretung Niedersachsen. Nach Widerstand von SPD und Grüne wird Wendt nun doch nicht Staatssekretär des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt.

© Marc Tirl/​dpa