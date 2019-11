Der Besuch in Washington endet für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit einer versöhnlichen Geste seines Amtskollegen. "Der Präsident und ich sind sehr gute Freunde", sagte Donald Trump vor Journalisten am Mittwochabend (MEZ). Und offenbar damit keine Zweifel aufkommen, fügte er noch an: "Wir sind seit langem befreundet – fast seit Tag 1".

Als wenig später die offizielle Pressekonferenz in Washington begann, nutzte Erdoğan die Bühne aus, um zu erklären, warum der Einmarsch des türkischen Militärs in Nordsyrien gerecht sei. Und Trump? Der sprang ihm zur Seite und betonte, dass Europa die Türkei in Nordsyrien mehr unterstützen müsse – auch finanziell.



Viele wichtige Fragen, die derzeit die Welt und vor allem den US-Kongress bewegen, bleiben aber auch nach dem Treffen ungelöst. Wie wird es in Nordsyrien weitergehen? Werden die USA Erdogans Plan unterstützen, Flüchtlinge aus der Türkei im Norden Syriens anzusiedeln? Wird die US-Regierung der türkischen Bitte nachkommen und ihre Zusammenarbeit mit der Kurdenmiliz YPG einstellen? Was passiert mit den Kurden?

Antworten blieben die Staatschefs schuldig. Doch für Erdoğan dürfte sich der Flug nach Washington dennoch gelohnt haben, denn jeder direkte Kontakt mit Donald Trump ist für den türkischen Präsidenten derzeit ein Gewinn. Paradoxerweise ist die Beziehung zwischen den USA und der Türkei zwar in einer tiefen Krise. Doch auf persönlicher Ebene kommen Erdogan und Trump gemessen an den Umständen überraschend gut klar. Diese persönliche Verbindung zwischen den Staatschefs dürfte im Moment sogar der einzige Grund sein, weshalb es noch nicht zum totalen Bruch zwischen den Nato-Partnern gekommen ist.

Nach Gesprächen knickt Trump oft ein

Zwar hatte Trump in den vergangenen Monaten wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen die Türkei nicht blockiert. Dass diese aber noch keine weitreichenden Folgen hatten, verdankt Erdoğan zu einem großen Teil Trump.

Da ist etwa das F35-Programm, aus dem die Türkei erst im Sommer ausgeschlossen wurde. Türkische Rüstungsfirmen dürfen schon bald nicht mehr an der Produktion der neuen US-Kampfjets beteiligt werden. Die USA reagierten damit auf die umstrittene Entscheidung der Türkei, russische S400-Flugabwehrraketen zu kaufen. Viele Politiker in den USA glauben, dass der Kauf gegen US-Gesetze verstößt und die Türkei deshalb sogar direkt sanktioniert werden dürfe. Daraufhin bahnte sich diesen Sommer eine Krise an, die Stimmung zwischen den Nato-Partnern wurde immer angespannter, viele Türken befürchteten, die türikische Lira werde einen weiteren Wertverlust erleiden. Die Krise entschärfte sich aber schlagartig, als Trump und Erdogan sich auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka trafen. Sie zogen sich für ein Gespräch zurück. Danach zeigte Trump plötzlich Verständnis für Erdogan.

Die Schuld für die missliche Lage habe sein Vorgänger Barack Obama, verkündete Trump damals. Die Obama-Regierung habe keine amerikanischen Raketen an die Türkei verkaufen wollen und Erdogan somit gezwungen, von Russland zu kaufen. Während der Pressekonferenz in Washington ging Trump nicht näher auf das brisante Thema ein. Stattdessen würgte er es ab, verwies nur darauf, dass die "S400-Sache in Arbeit" sei.



© Michael Heck Hasan Gökkaya Politik- und Gesellschaftsredakteur, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Auch hat sich der US-Präsident bisher nicht zu der Armenien-Resolution geäußert, die zum Ärgernis der türkischen Regierung vor wenigen Tagen im US-Repräsentantenhaus verabschiedet wurde; die Tötung von Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs gilt seitdem auch aus amerikanischer Sicht als Völkermord. Ein Bekenntnis von Trump zu der Resolution hätte Erdoğans Besuch enorm erschwert und den türkischen Präsidenten geschwächt. Doch Trump verzichtete.

Einmarsch in Syrien am Telefon abgesegnet

Auch den umstrittenen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien segnete der US-Präsident überraschend schnell nach einem Telefonat mit Erdoğan ab. In der Folge zog sich das US-Militär aus Nordsyrien weitgehend zurück, die Türkei begann ihren Krieg gegen die unterlegene Kurdenmiliz YPG. Trumps Entscheidung wurde als "Verrat" kritisiert, weil die Kurden mit Unterstützung der USA bis 2017 als Bodentruppen im Kampf gegen den "Islamischen Staat" in Syrien hergehalten hatten.

Als die weltweite Empörung über Trump hereinbrach, drohte der US-Präsident der Türkei zwar damit, die türkische Wirtschaft zu zerstören, sollte der Krieg zu unverhältnismäßig vielen Toten führen. Gleichzeitig spielte er aber Erdoğan den Ball zu, etwa als er den türkischen Präsidenten einen "starken Anführer" und "Freund" nannte. Oder als er den Abzug der US-Truppen aus Syrien mit einem absurden historischen Vergleich verteidigte: Die Kurden hätten ja nicht mit den USA in der Normandie gekämpft. In einem anderen Statement sagte Trump, die Kurden seien "keine Engel".

US-Medien sprechen von einer "bromance"

Vor der Presse in Washington verkündete Trump stolz, das Handelsvolumen mit der Türkei von 20 auf 100 Milliarden Dollar anheben zu wollen. Da der US-Präsident trotz internationaler Kritik seinen türkischen Amtskollegen noch oft verteidigt, bezeichneten US-Medien ihre Beziehung zuletzt als "bromance". Der bisher relativ wohlwollende Umgang mit Erdoğan dürfte für Trump vor allem zwei Gründe haben.