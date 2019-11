Die Anzahl der Teilnehmer bei einer Demonstration gegen soziale Missstände in Chiles Hauptstadt ist nach Aussagen des Bürgermeisters zurückgegangen. Schätzungen zufolge nahmen demnach nur zwischen 2.000 und 2.500 Menschen an der Kundgebung auf einen zentralen Platz in Santiago teil, wie Felipe Guevara mitteilte. Zuvor hatten sich dort noch bis zu 1,2 Millionen Menschen versammelt. Kleine Proteste gab es auch in anderen Städten in Chile.

Seit nun fast schon drei Wochen herrscht vermehrt Unruhe in dem Land – mit etlichen Protesten, die teils gewaltsam waren. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch den Entschluss, den Preis für U-Bahn-Fahrten geringfügig zu erhöhen. Doch rasch richteten sich die Proteste allgemein gegen soziale Missstände in dem Land. Die Mitte-rechts-Regierung reagierte mit einer Reihe von sozialpolitischen Ankündigungen, die der Kongress noch absegnen muss.

Santiago de Chile - Verletzte bei schweren Ausschreitungen in Chile Bei erneuten Protesten in Santiago de Chile ist es zu Gewalt zwischen Demonstrierenden und Polizei gekommen. Zwei Polizisten wurden von einem Brandsatz getroffen. © Foto: Claudio Reyes/AFP

Finale der Copa Libertadores nach Lima verlegt

Bei den Protesten waren bislang über 20 Menschen ums Leben gekommen. Wegen der anhaltenden Unruhen in Chile wurde das Finale der Copa Libertadores nach Lima verlegt. Eigentlich hätte das Endspiel der südamerikanischen Fußball-Königsklasse zwischen River Plate Buenos Aires und Flamengo Río de Janeiro am 23. November in Santiago de Chile ausgetragen werden sollen. Zum Schutz von Spielern und Zuschauern sei in Anbetracht der "neuen Umstände" in Chile das Treffen in die peruanische Hauptstadt verlegt worden, teilte der südamerikanische Fußballverband Conmebol in Asunción mit.

Der chilenische Verband ANFP sagte seinerseits ein Länderspiel gegen Bolivien ab, das am 15. November in Chile ausgetragen werden sollte. "Die Lage ist kompliziert in beiden Ländern, wir haben vereinbart, demnächst ein Freundschaftsspiel mit ihnen (Bolivien) zu organisieren", sagte der ANFP-Vorsitzende Sebastián Moreno.

Vor einer Woche hatte Staatspräsident Sebastián Piñera zudem die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt.