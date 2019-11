Die ÖVP will Verhandlungen mit den Grünen über eine Regierungskoalition aufnehmen. Das kündigte der Parteiobmann und ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz an. "Das ist ein ergebnisoffener Anfang eines durchaus herausfordernden Prozesses", sagte er. Seine Partei werde die anstehenden Gespräche "ergebnisoffen, aber ehrlich, respektvoll und mit vollem Engagement" führen.

Die Grünen in Österreich hatten Koalitionsverhandlungen mit den Konservativen bereits am Sonntag zugestimmt. Die Führung der Partei sprach sich einstimmig für die Gespräche aus. Im Falle einer Koalitionsbildung könnten die Grünen in Österreich damit zum ersten Mal Regierungsverantwortung in Wien übernehmen.

Beide Parteien hatten zuletzt auf ihre Unterschiede verwiesen und deutlich gemacht, dass Koalitionsverhandlungen daher entsprechend viel Zeit bräuchten. "Klar ist aus unserer Sicht, dass die Grünen sehr klare Positionen insbesondere im Bereich Umwelt und Klimaschutz haben, genauso wie wir sehr klare Positionen im Bereich Migration und Wirtschaftsstandort haben", sagte Kurz. Der Konservative hatte von Ende 2017 bis Mai 2019 mit der rechten FPÖ regiert und in dieser Zeit einen Antimigrationskurs verfolgt, der von den Grünen kritisiert wurde.

Die Grünen und die ÖVP von Sebastian Kurz sind als die großen Gewinner aus der Parlamentswahl Ende September hervorgegangen. Die rechtspopulistische FPÖ, die zuvor mit Kurz' ÖVP in einer Koalition war, holte nach der Ibiza-Affäre um ihren ehemalige Parteichef Heinz-Christian Strache ein schlechtes Ergebnis ein. Auch die sozialdemokratische SPÖ hatte Verluste hinnehmen müssen.