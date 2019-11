In den angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zeichnet sich eine vorsichtige Annäherung ab. Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, an einem bilateralen Militärabkommen über den Informationsaustausch vorerst festhalten zu wollen. Die Mitteilung an Japan vom August, den um Mitternacht auslaufenden Pakt nicht mehr verlängern zu wollen, sei nicht mehr wirksam.



Der stellvertretende Direktor des Büros für Nationale Sicherheit Kim You Geun schränkte jedoch ein, dass das Abkommen jederzeit beendet werden könne. Japans Regierung habe dafür Verständnis geäußert. Auch zeige sich das Land zu Gesprächen bereit, sagte er.

Die USA sehen den Streit um wirtschaftliche und politische Fragen zwischen beiden Ländern mit Sorge. Vor einer Woche hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper in Seoul die beiden asiatischen Verbündeten mit Nachdruck aufgerufen, das Abkommen zu verlängern. Dabei geht es auch um Informationen über die Aktivitäten in Nordkorea, das ein Atomwaffenprogramm betreibt. Zudem brauchen die USA ihre Alliierten, um dem wachsenden militärischen Einfluss Chinas in Ostasien sowie Russlands im Nordosten Asiens etwas entgegenzusetzen.

Annäherung im Handelsstreit

Im Juli hatte ein Handelsstreit zwischen Südkorea und Japan begonnen, nachdem die japanische Regierung beschloss, strengere Kontrollen für den Export von Materialien zur Chipproduktion nach Südkorea zu verhängen. Hintergrund ist ein Disput über die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter während Japans Kolonialherrschaft (1910 bis 1945).

Südkorea hatte Japan Vergeltung für Entscheidungen des obersten Gerichtshofes in Südkorea vom vergangenen Jahr vorgeworfen, wonach zwei japanische Konzerne Schadenersatz an ehemalige Zwangsarbeiter zahlen müssen. Die japanische Regierung sieht das Thema Entschädigung durch einen Vertrag von 1965 als abgeschlossen an.

Südkorea hatte ebenfalls schärfere Kontrollen für den Warenexport in das Nachbarland eingeführt und dazu erklärt, das Militärabkommen nicht mehr verlängern zu wollen. Jetzt kündigte die Regierung außerdem an, ein laufendes Beschwerdeverfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO), in dem es um die japanischen Handelsbeschränkungen geht, werde vorläufig ausgesetzt. Beide Seiten hätten vereinbart, Arbeitsgespräche über die Exportkontrollen wiederaufzunehmen, hieß es in Seoul.