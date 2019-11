Der englische Philosoph und Sozialreformer Jeremy Bentham hatte die Vision einer "radikalen Demokratie", in der jedes Jahr neu gewählt wird. Spanien kommt dieser gerade ziemlich nahe: Am Sonntag sind die Bürger zu den vierten Parlamentswahlen in vier Jahren aufgerufen. Entsprechend genervt reagieren viele und zweifeln, ob die Politiker ihre Diäten eigentlich noch wert sind.

Seit fünf Jahren ist unser Land ohne handlungsfähige Regierung, während sich die Probleme häufen. Seit der überstandenen Wirtschaftskrise und seit dem Ende des Zweiparteiensystems, das dem Land lange eine gewisse Stabilität gab, leben wir im permanenten Wahlkampf. Weil außerdem der Konflikt um die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien die Stimmung weiter polarisiert, hat die politische Situation in meinem Land inzwischen etwas Besorgniserregendes.

Fernando Vallespín ist Professor für Politik an der Universidad Autónoma in Madrid. Vallespín lehrte in Harvard, Frankfurt und Heidelberg und leitete von 2004 bis 2006 das Zentrum für Sozialwissenschaftliche Forschung Spaniens. Er kommentiert für die Zeitung "El País" und den Radiosender Cadena Ser regelmäßig die politische Lage in seinem Land.

Die Verwaltung des Landes funktioniert noch, zum Glück. Denn das politische Patt in Madrid hat die Regionalregierungen Spaniens noch nicht erreicht. Hier wird weiterhin der Sozialstaat, zum Beispiel die Bildungs- und Gesundheitspolitik, gestaltet. Und sicher hat die Zivilgesellschaft inzwischen auch gelernt, sich ohne eine wirklich funktionierende Regierung selbst zu organisieren.

Wobei: So besonders ist unsere Situation dann auch wieder nicht: Auch andere Länder um uns herum kämpfen mit gleich starken politischen Blöcken, die sich zunehmend unversöhnlich gegenüber stehen. Auch anderen Ländern macht der Niedergang der Volksparteien, die Fragmentierung der politischen Landschaft zu schaffen, vielerorts ist es schwieriger geworden zu regieren oder überhaupt ein Regierungsbündnis zu schmieden.

Die destabilisierende Kraft des Nationalismus

Noch schwieriger wird das in Ländern, in denen nicht nur das Parteiensystem zersplittert ist, sondern auch nationale Identitätsfragen eine emotionale Rolle spielen: Belgien, Großbritannien und eben auch Spanien sind vielleicht die besten Beispiele für die destabilisierende Kraft des Nationalismus. Schauen wir uns das spanische Paradigma etwas genauer an.



In Spanien wechselten sich lange zwei große Volksparteien mit dem Regieren ab – auf der einen Seite die Sozialdemokraten der PSOE und auf der anderen Seite die liberalkonservative Volkspartei Partido Popular (PP). Wenn eine der beiden Kräfte nicht die absolute Mehrheit im Parlament erreichte, konnte sie sich beim Regieren auf die Unterstützung der stolzen Regionalparteien aus dem Baskenland oder Katalonien verlassen. Wir sprachen daher vom "unvollkommenen Zweiparteiensystem", das seit dem Beginn der spanischen Demokratie immer gut funktioniert hat. Bis 2015, als mit der linken Podemos und den damals liberalen Ciudadanos zwei neu gegründete Parteien in Spanien aufstiegen und der katalanische Nationalismus Zulauf erhielt.



Podemos war ursprünglich eine linkspopulistische Partei, die sich nach und nach in eine konventionelle und durchaus radikale Linkspartei entwickelt hat. Sie setzt sich aus sehr vielen heterogenen regionalen Bündnissen zusammen. Die Bürgerpartei Ciudadanos wurde in Katalonien gegründet, um der dortigen Unabhängigkeitsbewegung eine unionistische Antwort entgegenzusetzen. Zu Beginn präsentierte sich Ciudadanos als liberale, wirtschaftsnahe Partei, kehrte in den vergangenen Jahren dann aber wieder zu ihren Wurzeln zurück: dem Kampf gegen den katalanischen Separatismus. Seit 2015 wurde das Zweiparteiensystem also nach und nach abgelöst durch etwas, was wir heute bloquismo nennen, die Polarisierung zwischen einem linken Block auf der einen Seite und einem rechten Block auf der anderen. Zum rechten Block stieß zuletzt noch die Partei Vox hinzu, unsere Version des Rechtspopulismus. Es gibt zwischen den Blöcken keinerlei Bereitschaft zu kooperieren, zum Beispiel in Koalitionen. Auch innerhalb des linken Blocks ist die Bündnisfähigkeit nicht ausgeprägt.

Die Separatisten sind Königsmacher

Bei den letzten Parlamentswahlen am 28. April bekamen beide Blöcke ähnlich viele Stimmen, es war ein fast perfektes Patt. Nur dass die sozialdemokratische Partei des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez mit Abstand die meisten Stimmen bekam und seitdem 123 von 350 Parlamentssitze inne hat. Abgeschlagen auf Platz 2 folgte die konservative Volkspartei mit 66 Sitzen und dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte. Doch der Sozialdemokrat Sánchez konnte seinen klaren Regierungsauftrag nicht in ein Bündnis lenken: Die liberale Ciudadanos, mit denen er eine satte Mehrheit gehabt hätte, die aber im rechten Block zu verorten sind, sagte ab. Als Möglichkeit blieb Sánchez dann noch ein Bündnis mit Podemos, die sogar richtig in eine Koalition eintreten wollten – etwas, das neu für Spanien gewesen wäre. Für eine Mehrheit im Parlament hätte es aber auch noch die Unterstützung der baskischen Nationalpartei sowie eine Enthaltung der katalanischen Unabhängigkeitspartei ERC gebraucht. Und so führte der bloquismo und das Misstrauen der Sozialdemokraten gegenüber der Linkspartei an ihrer Seite zu einer Blockade. Besonders schwer aber wog die Verweigerung der katalanischen Separatisten. Sie wären der Schlüssel zu einer stabilen Regierung gewesen, der Königsmacher.



Hier zeigt sich, wie sehr die katalanischen Unabhängigkeitskämpfer das politische Leben des ganzen Landes mittlerweile dominieren. Noch gibt es keine politische Lösung für den Katalonien-Konflikt und seit den hohen Haftstrafen gegen die Separatistenführer ist eine solche noch schwieriger geworden. Die zum Teil gewalttätigen Proteste gegen das Urteil in Katalonien wurden von einem großen Teil der spanischen Öffentlichkeit mit einer Mischung aus Empörung und Angst verfolgt, vor allem, weil ihnen die Unterstützung der Randalierer durch die katalanische Regionalregierung wie eine echte Revolte vorkam.