In der nordsyrischen Provinz Idlib sind bei Luftangriffen mindestens 21 Zivilisten getötet worden. Unter den Todesopfern sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte auch zehn Kinder. Demnach traf eine Rakete der Streitkräfte von Syriens Machthaber Baschar al-Assad ein Flüchtlingslager in der Nähe des Dorfes Kah an der Grenze zur Türkei. 40 weitere Menschen wurden demnach verletzt.



Die Syrisch-amerikanische medizinische Gesellschaft teilte mit, dass zwei Raketen 25 Meter entfernt von einem Frauenkrankenhaus eingeschlagen seien, das die Hilfsorganisation in dem Flüchtlingslager betreibt. Der Direktor des nahegelegenen Atma-Charity-Krankenhauses berichtete von 28 Menschen, die nach dem Beschuss eingeliefert worden seien.



Die russische Luftwaffe habe Aktivistenangaben zufolge zudem die Stadt Maaret al-Numan in der von syrischen Rebellen kontrollierten Idlib-Provinz attackiert. Bei den Angriffen seien sechs Zivilisten ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Mehrere Menschen seien zudem lebensgefährlich verletzt worden.



Waffenruhe brüchig

Die Provinz Idlib ist eine der letzten Gegenden, in denen überwiegend islamistische Rebellen noch Gebiete kontrollieren. Seit Ende April gehen die syrischen Regierungstruppen und die russische Luftwaffe wieder verstärkt gegen Milizen in der Region vor. Nach Schätzungen der Beobachtungsstelle kamen allein im Zeitraum von Ende April bis Ende August fast tausend Zivilisten bei syrischen und russischen Luftangriffen ums Leben. Nach UN-Angaben wurden in diesem Zeitraum mehr als 400.000 Menschen vertrieben.

Die russische Armee hatte am 31. August eine einseitige Waffenruhe für die seit Monaten umkämpfte Rebellenbastion Idlib erklärt. Laut der Beobachtungsstelle hat es seither jedoch regelmäßige Angriffe gegeben, bei denen dutzende Zivilisten getötet wurden. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien 2011 sind mehr als 370.000 Menschen getötet und Millionen weitere vertrieben worden

Kah liegt an der Grenze zur Türkei im Nordwesten Syriens. In den vergangenen Jahren haben sich viele vertriebene Syrer aus Idlib und Aleppo in Flüchtlingslagern niedergelassen. Nach Schätzungen halten sich mehrere Zehntausend Flüchtlinge in der Gegend auf.