Seit dem Einmarsch der türkischen Truppen hat sich die Lage im Nordosten Syriens dramatisch verändert. In den Städten und Dörfern in der Region kämpfen türkische und kurdische Truppen um die Kontrolle, in anderen Ortschaften rücken Soldaten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und seine russischen Verbündeten vor. Hunderttausende Menschen sind vor den Kämpfen auf der Flucht, innerhalb Syriens oder ins Nachbarland Irak. Unsere Reporterin Andrea Backhaus war in Nordsyrien und ist jetzt im Nordirak.



Zum Beispiel Fatma Ismail Ali. Die 37-Jährige ist mit ihrem Mann und den fünf Kindern aus der syrischen Stadt Darbasiyah in den Nordirak geflohen. Ihre Heimat liegt an der syrisch-türkischen Grenze, aber jetzt lebt die Syrerin in einem Zelt, ein paar Matratzen auf dem Boden und ein paar Decken. "Wir wollten Syrien nicht verlassen", sagt Ali. "Aber Syrien wird zerstört und niemand hilft uns." Vor dem Zelt steht eine kleine Baracke, die sich die Familie mit anderen teilt, auf der einen Seite die Toilette, daneben eine provisorische Küche, eine Tür gibt es nicht.

Ali ist eine von den vielen Menschen, die seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien in den Nordirak geflohen sind. Vor Bomben und Raketeneinschlägen, vor Plünderungen, vor der Gewalt türkischer Söldner und vor den Soldaten des syrischen Regimes. Im Nordirak gibt es zwei Lager für Geflüchtete, in Bardarash und in Gavilan, beide Orte liegen rund 150 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Seit Beginn der Offensive sind laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) fast 15.000 Menschen aus Nordsyrien in den Nordirak gekommen. Allein im Lager Bardarash sind mehr als 12.000 Menschen untergebracht.

Als die Luftschläge begannen, floh Fatma Ismail Ali mit ihrer Familie erst nach Kamischli, von dort über die Dörfer an die irakische Grenze. Sie hätten nicht genug Geld, um in Städten wie Hassaka eine Wohnung zu mieten, sagt sie. Außerdem hätten sie sich nirgends in Syrien mehr sicher gefühlt. Zumindest das haben sie im Lager Bardarash: Sicherheit.

Wer weg will, braucht eine Erlaubnis

Die Flüchtlinge, die im Bardarash-Lager ankommen, müssen sich erst beim UNHCR registrieren, jeden Tag sind es Neue. Sie kommen aus den Dörfern und Städten entlang der syrisch-türkischen Grenze, einige sind seit Wochen auf der Flucht. Nach der Registrierung unterzieht die kurdische Polizei die Neuankömmlinge einer Sicherheitsprüfung – die kurdischen Behörden im Nordirak wollen verhindern, dass IS-Kämpfer ins Land kommen.

Manche Menschen können das Lager verlassen, aber nur, wenn sie Verwandte in Städten wie Erbil oder Dohuk haben, die für sie bürgen können. Aber selbst wer eine Bürgschaft hat, muss lange auf die Genehmigung warten. So ist es bei Fatma Ismail Ali, deren Schwägerin in Erbil lebt und die Familie aufnehmen könnte. Solange sie auf die Bewilligung wartet, hat die Familie kein Einkommen, denn auch ihr Mann darf das Lager nicht verlassen, etwa um zu arbeiten. In Darbasiyah war er Taxifahrer, hier wartet er den ganzen Tag vor dem Zelt und kann nichts tun.

Ein altes Lager reaktiviert

Das Flüchtlingslager Bardarash gab es 2014 schon einmal, um Menschen aufzunehmen, die damals aus der irakischen Stadt Mossul geflohen waren, nachdem diese dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) in die Hände gefallen war. Mossul war eine Machtbasis des IS, zwischen 2016 und 2017 war die Stadt stark umkämpft. Als nach der Rückeroberung der Stadt alle Menschen aus Mossul das Lager verlassen hatten, wurde es geschlossen.



Im Flüchtlingslager Bardarash im Nordirak © Andrea Backhaus für ZEIT ONLINE

Wenige Tage nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien wurde es im Oktober wieder eröffnet. Das Lager ist voll, die Lagerverwaltung und die Hilfsorganisationen sind schnell an ihre Grenzen gekommen. Die Menschen erhalten eine Grundversorgung: Hygieneartikel, etwas Reis, Brot und Suppe, vor den Zelten stehen Container mit Trinkwasser. Bewohner aus der Umgebung versuchen, im Lager Fleisch, Süßigkeiten und Obst zu verkaufen – doch viele Geflüchtete können sich das nicht leisten.