Die Türkei möchte eine Million Kriegsflüchtlinge innerhalb von sechs Monaten bis zwei Jahren nach Nordsyrien zurückschicken. Das kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einem Treffen mit Erdoğan im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump und fünf Senatoren am Mittwoch an. Er hoffe, dabei Hilfe von internationalen Geldgebern zu erhalten.



Eine Million der bislang in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge könnten in Städte wie Rakka und Dair as-Saur gebracht werden, präzisierte Erdoğan. Insgesamt hoffe seine Regierung, etwa zwei Millionen der 3,6 Millionen syrischen Kriegsflüchtlinge, die in der Türkei leben, in ihre Heimat umzusiedeln.

Erdoğan: Macrons Kritik ist "inakzeptabel"

Kritik am Einmarsch der Türkei in Nordsyrien wies er zurück. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte der Nato in der vergangenen Woche den "Hirntod" bescheinigt und dies mit dem "aggressiven" Vorgehen des Nato-Mitglieds Türkei in Syrien und einer mangelnden Koordination der USA mit den Europäern begründet. Erdoğan wies die Kritik als "inakzeptabel" zurück. Trump sekundierte; der türkische Präsident sei "sehr enttäuscht über die Erklärung Frankreichs" gewesen, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Nach dem Abzug der US-Truppen war die türkische Armee zusammen mit verbündeten Rebellen am 9. Oktober in Nordsyrien einmarschiert, um die kurdischen YPG-Einheiten zu vertreiben und dort eine "Sicherheitszone" zu errichten. Mehrere Nato-Mitglieder kritisierten dies als völkerrechtswidrig. Die YPG ist der Verbündete der US-Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz dagegen als Terrororganisation. Kritiker werfen Trump vor, die YPG durch den Abzug der US-Soldaten im Stich gelassen zu haben.

Weiterhin keine Rede von Sanktionen wegen Waffenkauf

Ein Streitpunkt zwischen den USA und der Türkei ist der Kauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 durch die Türkei. Dass die Türkei militärische Ausrüstung von Russland gekauft habe, habe "einige sehr ernste Herausforderungen" geschaffen, sagte der US-Präsident. "Hoffentlich werden wir in der Lage sein, die Situation zu lösen", sagte Trump. Gespräche dazu seien geführt worden und würden auch in der Zukunft geführt. Die Außenminister und die Nationalen Sicherheitsberater seien damit beauftragt, eine Lösung für das Problem zu finden, sagte der US-Präsident. Erdoğan sagte, die Probleme könne man nur mit Dialog überwinden.

Mit dem Kauf des S-400-System hatte die Türkei im Sommer für Verärgerung beim Nato-Partner USA gesorgt. Die US-Regierung befürchtet, dass Russland über das empfindliche Radar des Waffensystems an Daten über die Fähigkeiten des US-Kampfjets F-35 gelangt. Die türkische Regierung war Partner beim Bau des Kampfjets und wollte zahlreiche Flugzeuge kaufen. Nach dem Erwerb des russischen Raketenabwehrsystems schlossen die USA die Türkei zwar aus dem F-35 Programm aus. Harte Sanktionen blieben aber bislang aber aus.