In Nordsyrien haben die gemeinsamen Patrouillen der türkischen und russischen Streitkräfte begonnen. Die Kontrollen entlang der türkisch-syrischen Grenze begannen in einem Dorf im Gebiet um Al-Darbasija. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte die Patrouillen vergangene Woche bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin vereinbart, um den Abzug der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus dem Gebiet zu sichern.

Quelle: Washington Post (16.10.2019) © ZEIT GRAFIK

Noch vor der ersten gemeinsamen Patrouille hat die Türkei 18 in Nordsyrien gefangen genommene Soldaten der syrischen Armee an russische Militärs übergeben. Die Soldaten seien am Donnerstagabend am Grenzübergang Al-Dabarsija ausgehändigt worden, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.



Nach Angaben der Beobachtungsstelle sind die syrischen Soldaten in Gefangenschaft misshandelt worden. Von russischer Seite gab es keinen Kommentar zu der Gefangenenübergabe. Die Soldaten waren türkischen Informationen zufolge einige Tage zuvor in der Gegend um die nordsyrische Grenzstadt Ras al-Ain aufgegriffen worden. Zwei von ihnen seien verwundet gewesen und behandelt worden.

Türkei fordert Räumung des kompletten Grenzgebiets

Die Türkei hatte am 9. Oktober gemeinsam mit protürkischen syrischen Milizen eine Militäroffensive gegen die syrischen Kurdenmilizen Demokratische Kräfte Syriens (SDF) und YPG begonnen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump vor Ort stationierte US-Truppen abziehen lassen. International stieß dieses Vorgehen auf intensive Kritik, da die kurdischen Milizen enge Verbündete des Westens im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) sind. Die Türkei jedoch betrachtet sie als terroristische Organisationen. Nach einer mithilfe der USA verhandelten Waffenruhe sagten die Milizen zu, einen 30 Kilometer breiten und 120 Kilometer langen Grenzstreifen zu verlassen, der nun von der Türkei kontrolliert wird.



Nach der Offensive hatten sich die Türkei und Russland auf eine Aufteilung des Gebiets geeinigt. Russische und syrische Truppen kontrollieren die Gebiete westlich und östlich der von den Kurden geräumten Zone. In einem Streifen von zehn Kilometern Breite finden die gemeinsamen türkisch-russischen Patrouillen statt.

Ein Ende ihrer Militäroffensive hat die Türkei nur dann für möglich erklärt, wenn die YPG das gesamte Gebiet von 480 Kilometer Länge räumen würde. Erdoğan plant dort die Ansiedlung Hunderttausender syrischer Flüchtlinge, die sich in der Türkei aufhalten, ein Vorgehen, das viele, darunter auch die Bundesregierung, als völkerrechtswidrig einstufen. Die Offensive hat über 200.000 Menschen zur Flucht gezwungen und viele humanitäre Organisationen das Gebiet verlassen lassen, was die humanitäre Lage vor Ort verschlimmert. Auch gibt es Befürchtungen, dass sie durch die Schwächung der Kurdenmilizen ein Wiedererstarken des IS bewirken könnte.