Das US-Justizministerium wirft zwei früheren Twitter-Mitarbeitern vor, für Saudi-Arabien spioniert zu haben. Medienberichten zufolge wurden die Vorwürfe vor einem Bezirksgericht in San Francisco bekannt gemacht. Demnach sollen die beiden Männer, ein US-Bürger und ein saudischer Bürger, ihre Stellung bei dem Internetkonzern dazu benutzt haben, um private Kontoinformationen von Regierungskritikern zu beschaffen.

Zudem wurden Spionagevorwürfe gegen einen Dritten Verdächtigen aus Saudi-Arabien erhoben. Der Chef einer Marketingagentur soll als Mittelsmann aufgetreten sein. Er habe Kontakt zu einem Vertreter der saudi-arabischen Regierung gehalten, der die mutmaßlichen Spione angeleitet habe. Der Anklageschrift zufolge sollen sich saudische Regierungsvertreter gezielt bemüht haben, Mitarbeiter von Twitter zu rekrutieren.



Dem Sender CNN zufolge wurde einer der Männer, der US-Bürger, am Dienstag in Seattle festgenommen. Die beiden anderen würden sich vermutlich in Saudi-Arabien aufhalten, hieß es. Laut der Beschwerdeschrift waren die Twitter-Mitarbeiter im Zeitraum von 2013 bis 2015 bei dem Kurznachrichtendienst tätig. Der US-Bürger erhielt für seine Dienste demnach mehr als 300.000 Dollar und eine wertvolle Uhr.

Der andere Twitter Mitarbeiter war bereits vor Jahren von seinem Vorgesetzten beim Spionieren erwischt und zur Rede gestellt worden. Er hatte die Aktion damals eingeräumt und sagte, er habe aus Neugier gehandelt. Daraufhin sei er beurlaubt worden. Tags darauf sei er mit Frau und Tochter nach Saudi-Arabien geflogen und seitdem nicht in die USA zurückgekehrt. Er wird inzwischen per Haftbefehl gesucht.



Das amerikanische Gesetz schütze US-Firmen vor derartiger "rechtswidriger Fremdeinmischung", zitierte die Washington Post aus einer Mitteilung von David Anderson, dem Ankläger des Justizministeriums. Tausende Twitter-Nutzer seien von den angeblichen Ausspähungen im Auftrag der saudi-arabischen Regierung betroffen. Einer der Accounts gehörte den Angaben zufolge einem bekannten Journalisten mit mehr als eine Million Followern.