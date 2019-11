US-Präsident Donald Trump hat ein weiteres Transkript eines Telefonats mit dem damals designierten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. In dem Gespräch am 21. April gratulierte Trump Selenskyj zu seinem Wahlsieg, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Anders als in einem weiteren Telefonat im Juli ermuntert Trump Selenskyj in dem Gespräch im April nicht zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden – das Telefonat besteht im Wesentlichen aus dem Austausch freundlicher Worte.

In dem Gespräch am 25. Juli hatte Trump dagegen Selenskyj zu Ermittlungen gegen Biden und dessen Sohn gedrängt, die den aussichtsreichen demokratischen Kandidaten vor der Präsidentschaftswahl 2020 hätten diskreditieren können. Der US-Präsident wirft Biden vor, in seiner früheren Funktion als US-Vizepräsident versucht zu haben, seinen damals bei einem Gaskonzern in der Ukraine beschäftigten Sohn vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Dieses Telefonat steht im Zentrum der Ukraine-Affäre in den USA; Trump hatte ein Protokoll nur unter großem innenpolitischen Druck im September veröffentlicht.

Die US-Demokraten im Repräsentantenhaus führen in diesem Zusammenhang derzeit Untersuchungen, die zu einem Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Trump führen könnten. Sie sehen in dem Vorgehen des US-Präsidenten einen gravierenden Machtmissbrauch mit dem Ziel, sich diskreditierendes Material gegen seinen möglichen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu beschaffen.

Es besteht zudem der Verdacht, dass Trump dazu US-Militärhilfen an die Ukraine in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel einsetzte. Die Finanzhilfen waren zuvor bereits vom US-Kongress bewilligt worden. Auch soll er einen Besuch Selenskyjs im Weißen Haus an die Forderung gekoppelt haben, gegen die Bidens zu ermitteln. Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen und von einer "Hexenjagd" gesprochen.

Ex-Botschafterin Marie Yovanovitch sagt öffentlich aus

Seit dieser Woche sagen die Zeugen in der Ukraine-Affäre erstmals öffentlich aus. Am heutigen Freitag wird die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, öffentlich befragt. Yovanovitch gilt als wichtige Zeugin in den Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Im Fokus dürfte dabei ihre schon im Frühling erfolgte Abberufung aus Kiew stehen. Es wird erwartet, dass Yovanovitch ihre Vorwürfe gegen die US-Regierung öffentlich wiederholt. Sie sei im Mai wegen "unbegründeter und falscher Behauptungen von Menschen mit klar fragwürdigen Motiven" als Botschafterin abgezogen worden, hatte sie im Oktober in einer nicht öffentlichen Anhörung gesagt. Das ging aus dem später veröffentlichten Transkript der Anhörung hervor.



Zum Auftakt sagte Yovanovitch, "korrupte Interessen" hätten eine "Krise im Außenministerium" ausgelöst. Eine "Desinformationskampagne" über Hintertüren habe zu ihrer Absetzung geführt, sagte sie. Yovanovitch äußerte sich alarmiert darüber, dass ranghohe Mitarbeiter des US-Außenministeriums sie nicht gegen die Angriffe von Trumps Verbündeten wie seinem Anwalt Rudy Giuliani verteidigt hätten. Das Außenministerium werde "auf der Weltbühne von innen ausgehöhlt", sagte sie.

Yovanovitch, die bereits seit mehr als 30 Jahren im US-Außenministerium tätig ist, vermutet, dass sie als Hindernis für die Geschäftsinteressen von Trumps Verbündeten betrachtet worden sei. Trumps Anwalt Giuliani hatte ukrainischen Journalisten gesagt, dass die Diplomatin abberufen worden sei, weil sie Teil einer Kampagne gegen den US-Präsidenten gewesen sei. Ob Giuliani versucht hat, die ehemalige Botschafterin zu untergraben, ermitteln nun US-Behörden. Sie wollen die Frage klären, ob Giuliani Lobbyinggesetze gebrochen hat, die verdeckten ausländischen Einfluss verhindern sollen.