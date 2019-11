Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben im Rahmen der Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump die Aussagen von zwei weiteren Zeugen veröffentlicht. Von besonderem Interesse dürften dabei die Ausführungen des Diplomaten David Holmes von der US-Botschaft in Kiew sein. Holmes hatte am vergangenen Freitag hinter verschlossenen Türen ausgesagt. US-Medien hatten über wesentliche Inhalte der Aussage bereits unter Berufung auf Teilnehmer berichtet.

Dem Transkript zufolge sagte Holmes, er habe bei einem Mittagessen mit dem US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, in Kiew am 26. Juli dessen Telefonat mit Trump mitgehört. Trump habe sich demnach danach erkundigt, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen in die Wege leiten werde, die Trumps politischem Rivalen Joe Biden schaden könnten. Sondland habe geantwortet: "Er wird es tun." Selenskyj werde alles tun, "um was Sie ihn bitten".

Holmes sagte weiter, er habe Sondland nach dem Telefonat nach dessen Eindruck von Trumps Sicht auf die Ukraine gefragt. "Insbesondere fragte ich Botschafter Sondland, ob es stimmt, dass der Präsident sich einen Dreck um die Ukraine schert. Botschafter Sondland stimmte zu, dass der Präsident sich einen Dreck um die Ukraine schert." Nach dem Grund gefragt soll Sondland geantwortet haben, dass Trump sich nur für "große Dinge" interessiere. "Große Dinge", die Trump nützten, wie etwa die "Biden-Untersuchung" habe Sonadland auf weitere Nachfragen erläutert. Sondland wird zunehmend eine zentrale Figur in der Ukraine- Affäre. Er soll am Mittwoch öffentlich im Repräsentantenhaus aussagen.

In dem zweiten veröffentlichten Transkript wird die Aussage von David Hale wiedergegeben, einem hochrangigen Beamten im Außenministerium in Washington. Hale hatte sich bereits vor knapp zwei Wochen unter anderem zur vorzeitigen Abberufung der US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, geäußert. Eine öffentliche Anhörung Holmes ist für Donnerstag geplant. Am Mittwoch zuvor soll Hale aussagen.

Ex-Außenminister übt indirekt Kritik an Trump

Unterdessen äußerte der ehemalige US-Außenminister Rex Tillerson indirekt Kritik an Trumps Handeln in der Ukraine-Affäre. Ohne den Namen des Präsidenten zu erwähnen oder auf Details des Vorfalls einzugehen sagte der ehemalige US-Außenminister dem Fernsehsender PBS: "Es ist offensichtlich falsch, um persönliche Gefälligkeiten zu bitten und Vermögenswerte der Vereinigten Staaten als Sicherheit zu verwenden."

Tillerson, ein ehemaliger Ölmanager, war im März vergangenen Jahres kurzerhand von Trump entlassen worden. Seitdem hat er sich häufiger kritisch über seinen ehemaligen Chef geäußert. Unter anderen sagte Tillerson, es sei seine Aufgabe gewesen, Trump davon abzuhalten, Illegales zu tun. Der US-Präsident hatte daraufhin wütend geantwortet und Tillerson als "dumm wie ein Stein" bezeichnet.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus führen Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Dabei geht es um die Frage, ob er mit der Forderung an Selenskyj sein Amt für eigene politische Zwecke missbrauchte. Der Präsident weist jegliches Fehlverhalten zurück und begleitet die bisherigen Aussagen von Zeugen mit zornigen Tweets.