In den Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten setzen nun bekannt gewordene Aussagen Donald Trump unter Druck. Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte die Mitschrift einer Anhörung mit dem Ukraine-Experten im Nationalen Sicherheitsrat, Alexander Vindman, von Ende Oktober. Vindman sagte demnach, Trumps geschäftsführender Stabschef, Mick Mulvaney, habe seines Wissens nach die Bemühungen koordiniert, die ukrainische Regierung dazu zu drängen, Ermittlungen anzustellen, die Trumps Rivalen Joe Biden von den Demokraten schaden könnten. Diese Ermittlungen seien Bedingung gewesen für einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus.

"Es ging darum, ein Treffen im Weißen Haus zu bekommen", sagte er. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, habe damals intern deutlich gemacht, dass die Ukrainer dafür liefern müssten, indem sie Untersuchungen zu den Bidens anstellen. Sondland sei es auch gewesen, der auf die koordinierende Rolle Mulvaneys hingewiesen habe.

Doch der geschäftsführende Stabschef des Weißen Hauses ist einer Vorladung für eine Befragung in der Ukraine-Affäre nicht gefolgt. Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten Mulvaney unter Strafandrohung zu einer Befragung hinter verschlossenen Türen vorgeladen. Am Freitagmorgen erschien er jedoch nicht. Das Weiße Haus hat Mitarbeiter angewiesen, in der Untersuchung nicht zu kooperieren.

John Bolton soll brisante Informationen besitzen

Belasten könnte den US-Präsidenten auch sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton. Er soll Kenntnisse von "vielen relevanten Treffen und Gesprächen" haben, die im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre stehen von denen viele aber nichts wüssten. Das hat nach einem Bericht der New York Times Boltons Anwalt gesagt.



Auch Bolton war am Donnerstag nicht zu einer geplanten Befragung erschienen. Die Demokraten werten das Fernbleiben von Vorgeladenen als Beweis dafür, dass der Präsident den Kongress behindere.

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus treiben Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump voran. Sie werfen ihm vor, die Macht seines Amtes missbraucht zu haben, damit sich eine ausländische Regierung zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einmischt. In einem Telefonat am 25. Juli hatte Trump Selenskyj zu Ermittlungen ermuntert, die Biden schaden könnten. Die Demokraten haben den Verdacht, dass US-Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt wurde.