Die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson kann bei den Neuwahlen in Großbritannien auf einen klaren Sieg hoffen. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Times ergeben. Mit 359 von 650 Sitzen kämen die Tories auf eine deutliche Mehrheit im Parlament. Die Partei würde 42 Sitze hinzugewinnen im Vergleich zu der vergangenen Parlamentswahl im Jahrt 2017.

Die Labour-Partei dagegen müsste der Umfrage zufolge heftige Verluste hinnehmen. Die Oppositionspartei von Jeremy Corbyn würde demnach nur noch auf 211 Sitze im britischen Parlament kommen, das wären 51 weniger als bisher. Stimmenverluste drohen der Partei vor allem in Regionen, in denen es einen starken Rückhalt für den von Johnson vorangetriebenen Brexit gibt. Die Frage nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sei der entscheidende Faktor bei den sich abzeichnenden Stimmenverschiebungen, so YouGov.

Der EU-Austritt am 31. Januar 2020 ist das wichtigste Wahlversprechen der Konservativen. Labour verspricht hingegen binnen drei Monaten ein neues Brexit-Abkommen zu verhandeln. Anschließend sollen die Briten in einem zweiten Referendum die Wahl zwischen einem Brexit mit enger Anbindung an die EU oder einem Verbleib in der Staatengemeinschaft haben.

Ende Oktober hatte sich das britische Unterhaus auf vorgezogene Neuwahlen für den 12. Dezember geeinigt. Dabei stimmte das Parlament mit 438 zu 20 Stimmen für ein entsprechendes Gesetz der Johnson-Regierung.