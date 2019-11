US-Außenminister Mike Pompeo hat China zur sofortigen Freilassung der "willkürlich festgenommenen" Uiguren aufgefordert. Die Regierung in Peking müsse ihre Politik der Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe im Nordwesten Chinas beenden, sagte Pompeo. Die jüngsten Enthüllungen zu dem Thema entsprächen den Beweisen, dass die chinesische Regierung mit den Masseninternierungen der Uiguren Menschenrechtsverletzungen begehe. Die USA schätzen, dass rund eine Million Uiguren gegen ihren Willen festgehalten werden.



"Wir rufen die chinesische Regierung auf, sofort alle freizulassen, die willkürlich festgenommen worden sind." Sie solle ihre drakonische Politik beenden, die ihre eigenen Bürger in Xinjiang terrorisiert, sagte Pompeo. Auch andere Minderheiten wie Christen und Tibeter litten weiter unter der Verfolgung durch die kommunistische Partei Chinas.

Am Sonntag hatte das Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) Dokumente unter dem Titel China Cables veröffentlicht, die von der Kommunistischen Partei Chinas stammen sollen und Anleitungen zur massenhaften Internierung der Uiguren in der Provinz Xinjiang enthalten. Menschenrechtler sprechen von Umerziehungslagern, in denen Uiguren mit teils brutalen Mitteln auf die Linie der kommunistischen Partei eingeschworen werden sollen. Die Menschen sollen gezwungen werden, ihre kulturelle Identität, Religion und Sprache aufzugeben. Die chinesische Regierung spricht von Bildungszentren, die gegen eine islamistische Radikalisierung helfen würden, und wirft uigurischen Gruppen Terrorismus vor.

Uiguren sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan China einverleibt.



Deutschland fordert Aufklärung

Außenminister Heiko Maas fordert die Regierung in Peking auf, für Aufklärung zu sorgen. "China muss seinen internationalen Verpflichtungen bei Menschenrechten nachkommen", sagte er. Jetzt gehe es vor allem um unabhängigen Zugang zu der von den Uiguren bevölkerten Region, auch für die Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen. "Wenn tatsächlich Hunderttausende Uiguren in Lagern festgehalten werden, dann kann die internationale Gemeinschaft davor nicht die Augen verschließen", sagte Maas.

Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, appellierte an die chinesische Regierung, unabhängigen internationalen Beobachtern Zugang zu Xinjiang zu gewähren. "Unrechtmäßig und in Lagern festgehaltene Menschen in Xinjiang müssen umgehend freigelassen werden", sagte die SPD-Politikerin. Sie und die Bundesregierung hätten bei Gesprächen in den vergangenen Monaten mit der chinesischen Regierung immer wieder eine Verbesserung der Menschenrechtssituation in Xinjiang gefordert.



Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) fordert Reise- und Finanzsanktionen der EU gegen die Verantwortlichen. "Europa darf nicht zulassen, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen in China ungeahndet bleiben", sagte GfbV-Direktor Ulrich Delius. Die EU müsse nach der Veröffentlichung der China Cables handeln: Für die Verfolgung von Muslimen seien maßgeblich der frühere Sicherheitschef der Region, Zhu Hailan, sein Nachfolger Wang Junzheng und Xinjiangs Parteisekretär Chen Quanguo verantwortlich. Delius forderte deswegen, sie an der Einreise nach Europa zu hindern. "Wer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, sollte nicht in die EU einreisen dürfen."