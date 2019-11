Es sind schwierige Tag für die Bewerber um die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten. Offiziell sind noch 17 von ihnen im Rennen. Davon trafen sich am Mittwoch zehn in Atlanta zur fünften TV-Debatte des Vorwahlkampfs. Eigentlich wäre die Veranstaltung ein Pflichttermin in den Kalendern politisch interessierter Amerikaner und Amerikanerinnen gewesen. Doch seitdem der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses in der vergangenen Woche seine Impeachment-Ermittlungen auch öffentlich durchführt, schwindet die Aufmerksamkeit für den Wettkampf der Kandidaten und Kandidatinnen.

Das bekam die Partei zu spüren. Als die Debatte eröffnet wurde, war die Zeugenanhörung in Washington gerade zu Ende gegangen – und dominierte deswegen auch erst mal die Kandidatenbefragung des Senders MSNBC und der Washington Post.

Natürlich werde sie im Senat dafür stimmen, Präsident Donald Trump zu verurteilen und aus dem Amt zu entfernen, versicherte Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts direkt zu Beginn der Debatte. Dann versuchte sie, von den Ereignissen des Tages wegzukommen und über Politikbereiche zu sprechen, die in ihrem Wahlkampf eine größere Rolle spielen. Die anderen Bewerber und Bewerberinnen hielten es ähnlich.



Anders als man meinen könnte, ist das Thema Impeachment für die Kandidierenden der Demokraten nur bedingt ein Gewinnerthema. Einerseits bietet es zwar Gelegenheit zu harten Attacken auf den amtierenden Präsidenten, andererseits können sich die Bewerber und Bewerberinnen dabei kaum voneinander abgrenzen. Und es nimmt wertvolle Zeit, vor einem Millionenpublikum über die Themen zu sprechen, die der jeweils eigenen Kandidatur einen Schub geben könnten. Dabei bräuchte der Wettbewerb dringend ein paar neue Impulse.

Die Grundkonstellation ist stabil

Denn der Auswahlprozess leidet auch darunter, dass sich an den Erfolgsaussichten der demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen zumindest auf der nationalen Ebene seit Monaten wenig ändert. Ein schwacher Spitzenreiter (Joe Biden) führt mit deutlichem Abstand vor zwei halbstarken Verfolgern (Warren und Bernie Sanders), einer kleinen Gruppe Außenseitern (unter anderem Pete Buttigieg, Kamala Harris, Amy Klobuchar) und einem Reigen nahezu Aussichtsloser. Abgesehen von einem kurzlebigen Schub für Warren hat sich an dieser Gemengelage seit dem Sommer nichts geändert – zumindest auf den ersten Blick nicht.



Denn unter der Oberfläche bewegt sich einiges. Seit Monaten streitet die Partei heftig darüber, wie sich Trump im nächsten November am besten besiegen lässt. Kann die Partei das Weiße Haus mit einem konsequenten Mitte-Kurs gewinnen? Oder muss sie weiter nach links rücken? Auch unter den aussichtsreichsten Kandidaten und Kandidatinnen ist diese Frage umstritten. Ex-Vizepräsident Biden und der Bürgermeister der Stadt South Bend im US-Bundesstaat Indiana, Buttigieg, setzen auf eine Politik der kleinen Schritte, um moderate Wähler und Wählerinnen nicht zu verschrecken. Warren will durch progressive Großreformen neue Unterstützer und Unterstützerinnen an die Partei binden. Und Senator Sanders verspricht gleich eine Revolution.



Zuletzt sah es für die Zentristen wieder besser aus. Warrens Kurzzeithoch in den Umfragen sowohl auf nationaler Ebene als auch in den wichtigen frühen Vorwahlstaaten Iowa und New Hampshire verflüchtigte sich schnell wieder, nachdem die Senatorin ihren Plan für eine Verstaatlichung des Gesundheitssystems vorlegte. Kurz darauf warnte auch Ex-US-Präsident Barack Obama seine Partei vor einem zu weiten Ausscheren nach links. Landesweit liegt Biden mittlerweile wieder deutlich vorn. In Iowa, wo in 74 Tagen die ersten Stimmen abgegeben werden, führt Buttigieg.