US-Präsident Donald Trump verlagert seinen Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach im Bundesstaat Florida. Auf Twitter begründete Trump die Entscheidung damit, dass er von New Yorker Politikern "sehr schlecht behandelt" werde. "Ich schätze New York und die Menschen in New York", schrieb Trump. Aber obwohl er in der Stadt jedes Jahr Millionen von Dollar an Steuern zahle, würden Politiker der Stadt und des gleichnamigen Bundesstaates "nur wenige schlechter behandeln" als ihn.

Die Ummeldung hat offenbar steuerliche Gründe, wie die New York Times unter Berufung auf eine Person aus Trumps Umfeld berichtete. So gibt es in Florida auf Bundesstaatenebene weder Einkommens- noch Erbschaftssteuer. Der südliche Bundesstaat gilt deshalb als beliebter Wohnort für Wohlhabende, die den höheren Steuern an der Nordostküste der USA entgehen wollen. Vor allem das Fehlen einer Erbschaftssteuer könnte für den Immobilien-Großbesitzer Trump von Bedeutung sein: New York belegt jede Immobilienerbschaft, deren Wert zehn Millionen Dollar übersteigt, mit einer Steuer in Höhe von 16 Prozent. Der New York Times hat Trump bereits im September eine Erklärung zum Wohnsitzwechsel unterzeichnet und sein Golfclub-Resort Mar-a-Lago als künftigen Erstwohnsitz eintragen lassen. Bislang war das der Trump Tower in Manhattan.

Trumps Finanzen sind bislang ein Geheimnis

Wie hoch Trumps Steuereinsparungen ausfallen werden, lässt sich nicht sagen. Entgegen der US-amerikanischen Tradition hat er seine Steuerunterlagen weder als Kandidat noch als Präsident veröffentlicht, sodass die Höhe seines Vermögens oder seines Einkommens nicht nachvollziehbar ist. Sowohl der Kongress als auch ein Gericht haben von ihm bereits die Veröffentlichung seiner persönlichen Steuererklärungen der vergangenen Jahre sowie derer seines Konzerns, der Trump Organization, gefordert. Trump steht unter Verdacht, Geschäftsberichte seines Unternehmens gefälscht zu haben.



Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hatte im Juli eine Gesetzesvorlage unterzeichnet, mit der der Kongress Steuerunterlagen aus dem Bundesstaat anfordern können soll, wenn dafür ein "spezifischer und legitimer gesetzlicher Druck" vorliegt. Damit hatte er den Druck auf Trump erhöht, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. In New York habe Trump ohnehin nie Steuern gezahlt, schrieb Cuomo auf Twitter. "Er gehört ganz euch, Florida". Auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio ist ein Demokrat und gehört zu den Kritikern des Präsidenten. In seiner Geburtsstadt New York genießt Trump nur geringe Popularität. Bereits bei der Präsidentschaftswahl 2016 hat er in seinem Heimatstaat eine Niederlage gegen Herausfordererin Hillary Clinton hinnehmen müssen, die ebenfalls aus New York stammt.



Seit er Präsident ist, hat Trump in Resort Mar-a-Lago wesentlich mehr Zeit verbracht, als im Trump Tower. Dort hatte er seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 insgesamt 20 Tage verbracht, in Florida waren es 99 Tage. Der Immobilienbesitz des US-Präsidenten wird häufig kritisiert: Trump wird vorgeworfen, durch sie finanziell von seiner Präsidentschaft zu profitieren, etwa wenn ausländische Delegationen Zimmer in seinen Hotels zu buchen, um sich seine Sympathie zu sichern. Eine US-Aufsichtsorganisation ermittelt in zwei solchen Fällen gegen eines der Trump-Hotels.